Este es uno de los días en que uno siente más vergüenza de pertenecer a la especie humana. Enterarme de que los monstruos de Hamás degollaron bebés en ese Kibbutz israelí me ha dejado enfermo, más aún de lo que ya estaba por los asesinatos de esos 260 jóvenes en esa fiesta rave. Afortunadamente, allá en Israel no hay IDL, ni CIDH, ni Garcías Sayanes, ni ciudadanía malagradecida o amnésica, ni fiscales y jueces serviles a la izquierda, ni Mohmes, ni prensa acomodaticia y la caviarada pesa poco, así que van a poder exterminar sin compasión y como sea a los terroristas de Hamás. En cambio, aquí se sigue procesando uniformados por eliminar basura emerretista y senderista. ¿Creen que en Israel iban a perseguir por 37 años a un héroe como Giampietri o estarían perdiendo el tiempo —y acosando militares veteranos— con los senderistas muertos en El Frontón o el emerretista ‘camarada Tito’ de la embajada de Japón? ¿Que hubieran tenido preso a Sharon o Rabin como a Fujimori? Y los gringos que no vengan a darnos lecciones. Sus condenas por la megamasacre en My Lai (Vietnan) fueron de broma. ¿Acaso ellos pidieron la extradición de Bin Laden al poder judicial paquistaní y litigaron por años? Entraron a un país ajeno y amigo con sus comandos en helicópteros, asesinaron a su objetivo y lo tiraron al mar. ¿Entregaron acaso al soldado que asesinó al reportero español en Irak? ¡Los estadounidenses ni siquiera son signatarios de la CIDH y nos imponen exigencias con esta! Los alemanes “suicidaron” impunemente en sus celdas a los terroristas de la banda Baader-Meinhof y los franceses hicieron de todo en Argelia con los monstruos del FLN. El respeto a la condición humana de un senderista o un tipo de Hamás desaparece por su ferocidad extrema y deben por eso ser erradicados como el virus tóxico y agresivo que son. Todos esos jóvenes caviares que marchan en estos días por Hamás o lunáticos que los festejan como Abugattás serían aniquilados sin asco por estos fanáticos vesánicos.

