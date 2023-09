Le debo agradecer a mi dilecto amigo Ernie de la Jara por haberme hecho la mañana, ayer, al provocarme unas siempre sanas risotadas. Resulta que el IDL —ONG en la cual Ernie fue el mandamás eterno, hasta que inesperadamente se retiró a sus cuarteles de invierno en la PUCP, donde ahora enseña sus rojeríos junto al resto de la caviarada que controla ese claustro— ha publicado un reportaje donde da cuenta de una estafa financiera a mucha gente conocida (esto a dos meses de la otra estafa de Kronos Group. Tantas quemadas desde el auroral CLAE hasta el más reciente Stanford Group y la gente no aprende y se ciega por la ambición) y entre los afectados está el buen Ernie.

Me sorprendió y divirtió que un marxista oenegero haya decidido de viejo tornarse en un voraz capitalista rentista y así meterse a apostar fuerte en un obvio casino financiero (¿Quién te iba a pagar tasas anuales de 12% en soles y 10% en dólares en esos tiempos de tasas tan deprimidas? Bueno, en Kronos la tontería fue peor, pues allí ofrecían 30% y cayeron también muchos) para obtener suculentas plusvalías —¡Sin lucha de clases o materialismo histórico!—, lucrando con el financiamiento de sudorosos microempresarios pequeños burgueses a través del sofisticado factoring. Ernie no es único izquierdista afectado, pues allí leo que también el zurdo Francisco Eguiguren fue atraído por las mieles del capitalismo financiero. Lo que sí me sorprende es que le hayan visto también las caras a economistas con estudios en EE.UU. y que han sido ministros de carteras donde se supone que eres un tigre en números, como Piero Ghezzi (Producción), Elena Conterno (también Producción) y Alonso Segura (¡Economía!). ¡Pedro Francke y Kurt Burneo se deben estar riendo! ¡No vaya ahora Ernie a ponerse a especular con pesos argentinos o bolívares venezolanos!

-El cineasta Lombardi acaba de revelar un romance con una chica 42 años menor... ¡Crack! De eso debería hacer películas y no de rojeríos. ¡Iría mucha más gente!

