[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Cuidado con ese ciclón…”

-Siempre hemos sido un país salado, del “casi campeonamos” o de “triunfos morales”. Tenemos al sur convulsionado por esa necedad absurda de los aimaras (que ya nos están hartando) y ahora nos cae un muy inusual ciclón que está inundando al hasta ahora tranquilo norte (y eso que no añado ese susto latente por tantos lobos de mar muertos a causa de la gripe aviar, o sea, ese virus ya logró saltar de aves a mamíferos. Y tiene una increíble mortalidad del 50%). Me preocupa mucho que un experto haya dicho que algo similar a este ciclón ocurrió también en 1983 y 1998, dos años en que hubo sendos fenómenos de El Niño descomunales. Ambos fenómenos los viví y para mí el del 83 fue más fuerte (el PBI anual cayó 12%. Eso terminó de matar al inepto segundo belaundismo, junto al terrorismo) que el de 1998 (quebraron más de 10 bancos porque los deudores de la pesca y el agro quedaron destrozados. La recesión duró hasta el 2004 y hubo un año de deflación. Fueron años muy muy duros, pero el peruano siempre olvida), aunque hay quienes sostienen que 1998 fue más intenso que 1983, aunque los viejos en mi infancia recordaban aterrados El Niño de 1925 durante el leguiísmo, que fue gigantesco en destrozos. Ojalá que este ciclón no pase a mayores, no dañe al norte y no agite esa zona, que ya bastante tenemos con el sur.

-Veo esas imágenes de ese ahora inundado “elefante blanco” de la refinería de Talara (cuyo costo ya se acerca a los US$ 6 mil millones) y me pregunto cómo Ollanta Humala, sus ministros Jorge Merino y Luis Miguel Castilla, Humberto Campodónico, Gustavo Mohme, Peter Koechlin y otros autores intelectuales y actores materiales que intervinieron en esa obra pueden dormir tranquilos. El daño que le han hecho a su pobre país es multimillonario.

-Los genios de los congresistas ya crearon ahora otra deuda fiscal astronómica con la ONP (S/40 mil millones), que se sumará a los S/80 mil millones que también crearon por Fonavi y maestros. Y esto lo pagará el contribuyente.