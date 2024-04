Suena a un extremo pensar que varios países latinoamericanos pueden acabar como Haití, ahora colapsado en una anarquía generada por la delincuencia común y en donde más o menos manda un delincuente apodado ‘Barbecue’. Se alegará que Haití es un caso muy aparte, pues es en realidad un pedazo de África subsahariana incrustado por esas cosas de la historia en Latinoamérica y que en casi toda su infeliz historia fue un Estado fallido, ocupado varias veces por EE.UU. o por fuerzas multinacionales de pacificación (lamentablemente, su periodo político más estable fue bajo la feroz dictadura de los Duvalier 1957-86 y el más feliz bajo Paul Magloire 1950-56). Pero cuidado que ya El Salvador iba por ese camino hacia la anarquía criminal hasta que Bukele logró controlar a las violentas “maras”, a un costo muy alto en libertades, y ojo que en Ecuador se está perdiendo aceleradamente el control del orden público, así como en Honduras. El Perú está todavía un poco mejor que estos países, pero no por mucho. Suena a distopía pensar ahora que Perú, Ecuador u Honduras van a terminar como Haití o bajo una tiranía bukelista, pero estamos en ese camino...

Mea Culpa: Carmen Teresa Ponce Fernández ya no jefatura Digemid, como inexactamente consigné aquí recientemente. Por ello, es imposible que ella haya autorizado un aviso de ese ente estatal en La República (27/04/24, página 3) que iba contra una disposición del OSCE. El responsable a sancionar es entonces el actual titular de Digemid, Moisés Eliseo Mendocilla Risco, y no ella, que fue su antecesora. Ponce Fernández labora actualmente en Digemid y la Resolución Ministerial 204-2024 Minsa (20/03/24), firmada por el ministro César Vásquez Sánchez, autorizó un viaje suyo a Dakar (Senegal) del 23 al 29 de marzo, periplo que presumí había realizado y que ella niega haber finalmente hecho (al parecer, el evento se habría pospuesto). No tengo ningún problema en rectificar inexactitudes y ofrecer las disculpas del caso cuando me he equivocado.