El otrora abrumador poder caviar ha estado disminuyendo y aceleradamente. Ya no campea en el Ejecutivo y el Congreso, como en las épocas de Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti. Tampoco ya controla al Tribunal Constitucional y al Ministerio Público. Y ahora va a ser expectorado totalmente de la alcaldía limeña (donde se les acabarán, además, muchas jugosas consultorías). No hay que perder el ritmo de purgar a esta nociva red política parasitaria del Estado, por lo que ahora le toca al Congreso terminar con la tarea aún inconclusa (saboteada por un sindicato y un juez caviar que juegan en pared) de elegir a un Defensor del Pueblo que no sea caviar y que, además, tenga los pantalones de descaviarizar a una institución capturada e infiltrada desde hace mucho tiempo por este grupete nefasto.

-Mancha indefectiblemente el excelente prestigio del programa Panorama que a una profesional valiente y de primera como Rosana Cueva le suceda Mávila Huertas, una coleguita que fungió de huaripolera vergonzosa de Vizcarra y de eterna entrevistadora obsecuente de la caviarada, el IDL, los fiscales politizados y toda esa laya de gente que desfilaba incesantemente por su servil y sesgado programa en Canal N (seguramente ya veremos a toda esa gente de nuevo por su set). Entrevistadora superficial, poco leída y hasta de indicaciones oficialistas y de preguntas sopladas por su audífono, esta no soporta la menor comparación con su antecesora. Una lástima y una vergüenza.

-Los zorros mañosos de Mohme y su equipo de coleguitas resentidos sociales de La República (a los que su socialista patrón nunca les ha repartido las utilidades del Canal 4) han comenzado desde esta semana una campaña para estigmatizar a López Aliaga, mimetizándole con la impopular Keiko (tal como hasta han llegado, increíble y disparatadamente, a hacerlo con Cerrón y eso del ‘fujicerronismo”). Mohme ha iniciado esta demolición a través de sus caricaturistas/dobermans “Carlín” (comunista confeso) y “Heduardo” (rojimio).