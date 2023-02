[Opinión] Aldo Mariátegui: “Ahora te toca escribirle al New York Times”

No nos ha ido mal con esta iniciativa ciudadana de mis lectores de enviar correos electrónicos a los jefes de los sesgados corresponsales de medios extranjeros. En El País han colocado a su veterana reportera Inés Santaeulalia para cubrir las revueltas en Perú y monitorear a su lamentable corresponsal Pablo Gómez. De ABC se ha sabido que están mirando con lupa a Paola Ugaz, quien justo ha sido agredida por la Policía (algo que condeno si es que es efectivamente cierto y no una oportuna exageración para ganarse la benevolencia de sus editores españoles, como más de un colega suspicaz, que la conocen mucho, me han comentado).

Esta vez les pido enviar correos electrónicos a varios editores del diario gringo New York Times, pues tanto la corresponsal Mitra Taj como la jefa de la región andina, Julie Turkewitz, están publicando información totalmente sesgada al NYT sobre el Perú.

Si no me creen, vayan a sus twitters y miren. ¡Parecen seguidoras de Verónika Mendoza!

Captura de cuenta de Twitter de Mitra Taj





Y si bien el NYT es un diario afín al ala izquierda demócrata, es un medio que suele cuidar mucho la ética, imparcialidad y corrección de sus notas, por lo que les pido que respetuosamente le escriban (no importa si es en español; lo entienden o lo harán traducir) a los siguientes editores: al editor jefe Arthur Gregg Sulzberger (publisher@nytimes.com), a los managing editors Carolyn Ryan (carolyn.ryan@nytimes.com) y Mark Lacey (marc.lacey@nytimes.com), así como a los international editors Michael Slackman (michael.slackman@nytimes.com) y Philip Phan (philip.pan@nytimes.com).

Escríbanle a Sulzberger, con copia a los e-mails de los demás. La queja es muy sencilla: Mitra Taj ha traspasado la línea de periodista a activista, con la complicidad de Turkewitz. Y eso es impropio, pues viola los estándares periodísticos del New York Times.