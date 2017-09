Sebastiao Mendonça Ferreira: Los carteles Políticos

Según el juez Erick Bretas, considerado el “Sergio Moro” de Río de Janeiro, la corrupción política en Brasil está organizada en cinco carteles: PT, PMDB diputados, PMDB Senado, PSDB Sao Paulo y PSDB Minas Gerais. Esas cinco pandillas controlan los negocios con las grandes empresas: Petrobras, el banco BNDES, Odebrecht, JBS, etc. Además de los cinco grandes carteles, existen las mafias regionales, en Río de Janeiro y en el noreste del país.

El Partido de los Trabajadores, PT, es el cartel más poderoso y más estructurado. El ex presidente Lula, el ex premier y ex ministro de economía, Antonio Palocci, y el ex ministro de economía y ex presidente del BNDES, Guido Mantega, son sus líderes principales.

La segunda más grande es el ala de diputados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB. Sus líderes principales son el ex diputado Eduardo Cunha, el actual presidente, Michel Temer, el actual premier, Eliseo Padilha, entre otros.

La tercera más grande es el PMDB Senado. Su gran jefe es el senador Renán Calheiros, asesorado por el ex presidente José Sarney y el actual presidente del Senado, Eunicio Oliveira, entre otros.

La cuarta es el ala de Sao Paulo del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB. Su principal líder es el ex candidato a la presidencia José Serra.

La quinta es el ala del PSDB de Minas Gerais. Su líder el es el ex candidato a la presidencia y ex presidente del partido, Aécio Neves.

El grado de generalización de la corrupción en la clase política brasileña significa una crisis profunda de la sexta república. Las esperanzas inmediatas son las elecciones de 2018, pero la solución puede estar muy lejos aún.