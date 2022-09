[Opinión] Aldo Mariátegui: Ojo con los currículos escolares…

-Estamos advertidos: Castillo ha adelantado en Nueva York que piensa implementar un nuevo currículo escolar público. ¡Imagínense lo que va a salir de un gobierno en donde el Movadef, Perú Libre y la Fenatep tienen tanta presencia! Si ya con la caviarada desde la ministra Patricia Salas se metió tanto rojerío (nada menos que el historiador comunista Nelson Manrique estuvo a cargo de uno de los libros para Quinto de Media…) en los textos escolares, lo cual fue tolerado por sus sucesores, lo que se viene puede ser muy marxistoide y hasta proterrorista en su extremo, además que uno tiembla de la calidad educativa en general que puede tener un currículo elaborado por estos ignorantes del gobierno, presidido por un tipo que jaló el examen para profesor rural de secundaria. A los caviares y a La República también les ha alarmado este anuncio, aunque su preocupación se ha centrado frívolamente en que se elimine la tontera esa tan sobrevaluada y sacralizada teoría del “enfoque de género”, marxismo cultural (muy de moda) e individualismo infantil extremo a la vez (“yo soy lo que creo que soy, no lo que realmente soy ante el mundo”), teoría por la que el torpe PPK tuvo tantos choques evitables con el Congreso opositor (uno debe escoger sus batallas e irse así a la guerra política extrema solo por temas de mucho más calado que pelearse a muerte ante un adversario –largamente superior en votos congresales– por poder enseñar en los colegios que el sexo/género es “una construcción social”. ¡Irse a un voto de confianza por eso fue una insensatez del incapaz premier Zavala!).

-Según algunas encuestas, Acuña anda primero en las elecciones para gobernador de La Libertad a pesar de tantos escándalos y revelaciones. No me las creo del todo, pero no me sorprendería tampoco que el “electarado” terminara eligiéndole. Lo mismo sucede para la alcaldía de Trujillo, donde ese alcalde de Moche que hizo esos esperpentos con penes gigantes aparece como favorito. ¡Socorro!