“La mayoría está a favor de Tía María”

La encuesta refleja que la mayoría de personas está a favor del proyecto Tía María, pero acá hay un problema que va más allá de lo que la gente diga o no diga.

El Estado peruano ya había asumido ciertos compromisos que estaban claros y que habían generado la confianza del inversionista. El cambio de criterio ahora es una afectación a los derechos de ese inversionista.Esto es como si el Estado hubiese pedido un préstamo y luego la gente le diga que no lo pague, eso no se puede hacer.

La minería es una actividad importante en el desarrollo del país y estamos desincentivando una matriz importante. La inversión privada ha sido la que ha impulsado en estos años el crecimiento del país.Se le está dando el mensaje al empresario de que no debe invertir y que las garantías que el Estado otorga no sirven, no generan un cumplimiento.

Más allá del audio del presidente que muestra dos caras, una a favor de la inversión y la otra que busca cómo frenar eso; estamos diciendo que hay un riesgo para el desembolso que no solo es comercial.