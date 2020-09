Es mejor por escrito que hablando. Aquí estoy, nuevamente parado y sin polo, pechando a quien tenga que pechar. Este puesto no me lo gané a pulso, me pusieron acá y se encontraron con la horma de sus zapatos y, para los “zapatos” (sapos), yo no me iré hasta el próximo año. No tengo apuro por ahora, esos audios que han sacado y dicen que es la voz de Fernando Armas... es mentira; es mi voz, no lo voy a negar, era yo y estaba hablando con mi ‘hija’ Karem, que no es mi hija pero la quiero como si lo fuese. Aunque dice el refrán: cría hijos y te sacarán los audios. Yo creo que el micrófono lo tenía en la liga de la mascarilla. Y, por favor, lo del Sr. Richard sin Swing me tiene sin cuidado, lo he visto 2 o 3 veces y conversé con él lo que dura una canción.