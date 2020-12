La gestión del alcalde Muñoz ha entregado a la ATU la operación del Metropolitano, Corredores Complementarios y DEUDAS. Si los problemas del Metropolitano ya no eran los suficientes, el 19 de agosto, un mes antes de concluir la absorción de Protransporte a favor de la ATU, el Concejo Metropolitano aprobó un préstamo del BBVA por 60 millones de soles para compensar los gastos originados por el Metropolitano y los Corredores en junio y julio, deuda que fue transferida a la ATU. Repito: 60 millones de soles. Qué bonito es endeudarse cuando será otro el que pague.

Pero eso no fue todo, la metodología de pago que usó la Municipalidad de Lima es incorrecta y por eso fue observada por la Contraloría General de la República. De acuerdo a los contratos de concesión, se deben compensar costos básicos para operar. Repito: COSTOS BÁSICOS PARA OPERAR y no ingresos como hizo la municipalidad. Se trataba de garantizar la continuidad del servicio y no las ganancias de las empresas concesionarias. En un país con una economía tan golpeada por el COVID…, ¿quién compensa ganancias? Solo la Municipalidad de Lima.

Queda claro que no se puede hacer mal uso de recursos del Estado, los recursos de todos nosotros no deben servir para compensar las ganancias de otros; aquí quien importa es el usuario. La ATU hace bien en cambiar la forma como se ha venido pagando a las empresas, verificando las estructuras de costos y compensando los costos de operar. Es difícil cuando una entidad empieza de cero, pero es TITÁNICO cuando hereda una mochila tan pesada llena de deudas.