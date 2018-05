Irán, un error monumental

La decisión tomada por Trump se sustenta en el hecho de que el referido acuerdo con Irán no elimina su programa nuclear, prorroga la posibilidad de enriquecer uranio y permite que el país persa se fortalezca sin sanciones. Además, no considera su programa de misiles balísticos ni el apoyo que realiza a organizaciones terroristas como Hezbolá. No obstante, el problema es que olvida otros aspectos.

En primer lugar, desconoce que el histórico acercamiento entre EE.UU. e Irán debió significar un primer paso de un largo camino que debía transformar la dinámica de seguridad en Medio Oriente.

En segundo lugar, este pacto implicó para Irán dejar de lado un programa fundamental en términos de seguridad, que fácilmente podría retomar. Recordar que, después de ser incluido dentro del Eje del Mal (post 11-S), lo nuclear se presentó como la única herramienta para evitar una invasión, tal y como sucedió en su vecino iraquí.

Tercero, esta decisión no favorece la negociación con Corea del Norte. A EE.UU. le va a resultar muy difícil garantizar el cumplimiento de un futuro acuerdo. Si puede desconocer el acuerdo con Irán, por qué no hacerlo con Corea del Norte.

Cuarto, debilita al sector moderado de la política iraní, el más permisible a las reformas que pide parte de la población. Hasan Rohaní ahora está obligado a adoptar un discurso más cercano al ala dura, crítico del acuerdo nuclear.

Y, finalmente, debilita la ya maltrecha relación de EE.UU. con su aliado europeo. Incluso, acerca a la Unión Europea a Rusia, fortaleciendo el papel del gigante euroasiático para hacer frente a la crisis iraní y aumentando su influencia en Medio Oriente.

Un gran error de EE.UU. que le va a costar muy caro.