Nunca que recuerde he dicho quién era mi candidato a la Presidencia. Suelo dejar claramente por quién NO votaría y hasta me opongo en lo que puedo a este (Humala, Mendoza, etc.). Pero esta elección está demasiado peluda, peor aún que en 2006 o 2011, como para callar: el país está devastado como nunca y, además, puede caer en manos de cualquier loquito o inútil, así que ahora sí voy a manifestarme. Si me preguntan quién es el único que veo que nos puede sacar de esta catástrofe, les respondería que Hernando de Soto. Es híper inteligente, muy honrado, es experto en armar muy bien equipos, sintoniza bien con lo popular, sabe llevarse bien con todo el mundo, no es un desconectado del país como PPK y tiene unos contactos afuera impresionantes. ¡Juntas a Del Solar, Forsyth, Urresti, Mendoza o Arana y no haces pero ni una uña de su pie! No creo que a Hernando (ni a nadie cuerdo) le tiente ese presente griego de gobernar al Perú, de por sí ya ingobernable en tiempos normales, en estas circunstancias. Ni se lo deseo. Pero no veo a otro como salida (aparte del aeropuerto Jorge Chávez).

-En mis “gracias totales” de ayer a las gentes que alumbraron a este Congreso con su golpismo me faltó incluir a Eloy y su banda del TC, los que por supuesto que le dieron luz verde al golpe vizcarrista, tanto por su ideología izquierdista y simpatías oficialistas como porque eso les ha permitido quedarse un buen tiempo más en un puesto en el que ganan casi 40 mil soles al mes, más el poder del cargo y otros beneficios. ¿Cuándo y dónde profesionales tan mediocres como Miranda, Ledesma o Ramos o “doctores” de mentira como Eloy iban a tener ese sueldo o ese estatus en su vida?

-¿De verdad Vizcarra tiene 60% de aprobación? ¿Con este holocausto en vidas y económico, con esa mediocridad e ineficiencia? De verdad que pueden ser increíbles.

-PD.: Ya solo faltan 336 días para que se largue Vizcarra…