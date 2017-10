Humo de muerte

Según el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, un preso le cuesta al Estado S/34 al día. Eso es S/1,020 al mes o S/12,410 al año. Según OCDE, un estudiante le cuesta al Perú S/3,575 al año o S/298 al mes, menos de S/10 al día. Es tres veces más caro mantener a un delincuente que mandar a un chico al colegio.

Un violador de menores que va preso por 35 años le costará S/434 mil a todos, incluyendo a los padres de su víctima. Dinero suficiente para mandar al colegio a 120 chicos. A mayo de 2016 teníamos 100 de esos presos.

Vamos más allá. ¿Cuánto cuesta reparar la vida de una víctima de violación? ¿Se le puede poner precio? ¿Es reparable una marca de por vida? Y si la menor fue víctima de un reincidente, ¿correspondería una reparación por parte del Estado por poner en la calle a un violador no rehabilitado? ¿Se puede rehabilitar a un violador de menores? Quien sea capaz de hacerle eso a otro ser humano debería perder la calificación, pero ¿violar a un bebé? Por mucho menos se pone a “dormir” a un perro.

Se lee justo, ¿cierto? No soluciona el problema, no repara a la víctima, pero al menos sabes que ese perro no morderá a nadie más. ¿Ah, sí? ¿Sabes?

Nuestro sistema judicial es una broma y fácilmente puede convertirse en el sicario de quien esté en el poder (eso le gustaría al AG de las agendas de Odebrecht). Y no denunciaremos el Pacto de San José, así que, congresistas, dejen de vender humo; ¡no olvidemos las exoneraciones de LAN!

¿Cuánta exactitud puede esperarse de las pruebas forenses del FBI? ¿Cuántas veces se han equivocado y mandaron a dormir o preso de por vida (o casi) a un inocente? https://goo.gl/F7ywHm Y es el FBI en EE.UU. Imagínese aquí.