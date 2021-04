¡Es COMUNISMO, dummies!

-Muchos tontitos –sobre todo los limeñitos socialconfusos y los caviaroides– aún no entienden algo muy sencillo: Castillo es el COMUNISMO. No se va a moderar, no se va a volver caviar, no será Humala. Es COMUNISTA. Si sube al poder, se acaban las libertades y se cargan toda la economía. Estatizan la propiedad privada, se apoderan de los ahorros, cierran al Perú al exterior (viajes, movimientos de ahorros, modas), prohíben el dólar, se acaba la educación y la salud privada, abolen los alquileres, etc. El grupo de Castillo es tan rojo que Cabello, Evo y Verónika Mendoza son Trump al lado. De Keiko sales en cinco años y no va a hacer barbaridades. Los comunistas ya nunca más dejan el poder una vez que lo capturan. Y no me vengan con que el Congreso, la prensa, USA o las FF.AA. les detendrán. Al Congreso y la prensa lo cierran en un toque, a los gringos no les interesamos (miren nomás cómo no hicieron nada por la más cercana, atlántica y petrolera Venezuela), y nuestros “mandiles rosados” del Ejército se acomodarán como sus pares venezolanos con Maduro mientras les suelten billete y les dejen comprar sus juguetes bélicos. Salvo la Marina, el resto es velasquistoide (el Ejército) o muy débiles (la FAP y PNP). Ya probablemente para finales de año próximo tendrían a todo el país bajo su dominio absoluto, con apoyo chino, norcoreano, cubano y ruso.

-Verónika Mendoza quedó sexta. No llegó al 8%. Mete solo ocho congresistas de 130. Borrada en Lima y regiones. No ganó ni en su natal Cusco. Mejor esté calladita.

-Ignoro qué culpa tiene Lima si las regiones y municipalidades en provincias hacen piscinas al aire libre, monumentos a la maca o estadios en lugar de hospitales, pistas o colegios con los recursos que manejan. ¿Por qué los distritos de Echarate y San Marcos tienen ingentes recursos de Camisea y Antamina, y son un desastre? ¿Culpa también de Lima?