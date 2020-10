En las últimas semanas en el Perú hemos experimentado una caída en los contagios y fallecidos por COVID-19 que disminuyó la presión sobre el sistema de salud, reduciendo el número de pacientes hospitalizados y liberando las UCI en distintos hospitales a nivel nacional. Claramente esto no se debe a una mejor estrategia de control de los contagios, ya que esta sigue siendo muy pasiva.

Existen varias explicaciones alternativas, pero ninguna me convence del todo. La primera es que estamos haciendo menos pruebas que antes y, por lo tanto, es lógico que sea menor el número de contagiados identificados. Esto es cierto; sin embargo, esto no explicaría la reducción en el número total de casos activos y de pacientes en los hospitales y en UCI, que indicaría que efectivamente ha menguado el contagio. La mejora sanitaria también podría relacionarse al debilitamiento del virus, pero esto tampoco ha sido confirmado.

Otra explicación para los mejores indicadores es que nos estamos cuidando más, por lo que nos contagiamos menos. ¿Pero es esto cierto? Difícil de creer en un país tan informal e irrespetuoso de las normas, ¿no? Pero algo de eso hay.

Otros opinan que hemos llegado a la inmunidad de rebaño, que significa que hay tantos infectados, que el virus no encuentra a quien contagiar y, por lo tanto, reduce su reproducción. Ellos asumen que casi la totalidad del exceso de fallecidos reportados por el Sinadef ocurrió por COVID-19 y que la tasa de letalidad es de 0.5%, concluyendo que alrededor de la mitad de la población del Perú se infectó. Supuestos no validados. Por otro lado, las pruebas recientes mantienen una positividad de alrededor del 20%, indicativa de que el contagio sigue fuerte. La positividad es menor en las pruebas moleculares, pero muy superior al 5% óptimo. Hace solo unas semanas, Manaos reportaba haber alcanzado la inmunidad de rebaño, pero en los últimos días, los contagios y fallecidos aumentaron de forma alarmante, descartando esa hipótesis.

Me cuesta aceptar que somos el primer país en el mundo en alcanzar la inmunidad de rebaño, aunque algunos dicen que Dios es peruano. Debemos validarlo con buenos estudios de seroprevalencia. Aun, de ser cierto, no es claro cuánto tiempo dura la inmunidad. Manaos parece indicar que no mucho. Por ello, obtener vacunas es muy importante, pero hasta ahora tenemos muy pocas aseguradas. Necesitamos mayor análisis en general y más transparencia, particularmente con respecto a las vacunas y al cronograma de entrega. Mientras tanto, a seguir cuidándonos.