El delgado brazo de la ley

"Respeto mucho al Poder Judicial y a la Fiscalía, pero hay algunos jueces y fiscales que están ejerciendo una perversa doctrina en la que el delincuente es la víctima. ¡O están con los delincuentes o están con la Policía! Pero esta situación no puede continuar así", espetó ayer, visiblemente contrariado, el ministro del Interior, Carlos Morán.

El también general de la Policía Nacional fue uno de los primeros en levantar su voz de protesta para demandar que la decisión del juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla en Piura, David Sosa Zapata, se revierta.

Mientras el ministro hablaba, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, ordenaba que se iniciara una investigación sobre el caso. “Se debe conocer si fue o no un exceso del magistrado respecto a los hechos, ya que el citado efectivo policial habría actuado conforme a sus atribuciones y reglamentos policiales”, dijo Vicente Walde, jefe de la OCMA.

Dos horas antes, el magistrado en cuestión había ordenado siete meses de prisión preventiva contra el suboficial de la PNP Elvis Joel Miranda Rojas, quien en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de sus funciones, apeló a su arma y abatió a un delincuente durante un operativo autorizado en el asentamiento Villa Chulucanas.

Entrada la mañana, en medio de protestas y dramáticas escenas protagonizadas por sus familiares, el suboficial Elvis Miranda fue esposado e internado en el penal ex Río Seco en Piura.

El ministro Morán ha dicho que no cederá hasta obtener la libertad del policía arbitrariamente detenido. "No vamos a dejarlo a su suerte, su institución lo apoyará. Ni el crimen ni la delincuencia nos detendrán. Estas situaciones no nos desalientan; al contrario, nos fortalecen" insistió.

Como él, diversas autoridades a lo largo del país expresaron su rechazo frente al abuso. Todos enfatizando en la necesidad de devolverle a la ciudadanía la seguridad de contar con una Policía decidida, empoderada y con todas las garantías para luchar contra la delincuencia.

Es importante precisar que la situación del suboficial Elvis Miranda es diametralmente opuesta a la de los integrantes del denominado ‘Escuadrón de la Muerte’, aquel grupo de malos policías que durante el gobierno de Ollanta Humala actuaron fuera de la ley y ejecutaron extrajudicialmente a ladronzuelos de poca monta para aparentar que el régimen nacionalista luchaba, realmente, contra la inseguridad ciudadana.