Defender lo indefendible

El Perú es un país curioso; uno en el que los políticos mediocres son divinizados, mientras que estadistas que se atreven a entrar en política o tener algún vínculo con el Estado son atacados y desprestigiados. Aquello sucede, actualmente, con el Comando Vacuna (CV) y Vizcarra.

El Perú, según la revista The Economist, no tendrá vacunación masiva hasta 2022. Esto quiere decir que los monólogos diarios del entonces presidente Vizcarra, en los que anunciaba que las negociaciones con diversos laboratorios estaban avanzadas, eran una farsa. Ante este anuncio, defensores de Vizcarra culparon al CV. Sin embargo, el integrante del CV, Jaime Reusche, afirmó que el exministro Zamora se reunió una sola vez con el CV y a los diez minutos se retiró, y con la ministra Mazzetti ni siquiera se reunieron. Sin embargo, hay quienes que, con absoluta ignorancia, atacan al CV, cuando el objetivo de este grupo es el de aconsejar al Ejecutivo.

Por otro lado, el candidato Vizcarra dijo que debido a que lo vacaron no se firmaron los acuerdos y culpó al Congreso, cuando fue el Ejecutivo el que tenía que realizar los depósitos y el que no firmó con AstraZeneca. Aquello debería ser más que suficiente para que la ministra Mazzetti presente su renuncia.

La administración de Vizcarra ha sido la peor en los últimos 30 años. Sin embargo, él no es culpable de nada. La culpa de que no construyó ni un solo colegio es del Congreso; que el Perú sea el país que peor manejó la pandemia es culpa de la gente; que el Perú no vaya a tener vacuna hasta 2022 es culpa del Comando Vacuna y del Congreso.

Entonces, mientras que los electores premien a políticos que les mienten en la cara, y que ni siquiera se responsabilizan por sus garrafales errores, el Perú seguirá por el camino de la mediocridad.