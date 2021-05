Delta Airlines anunció que planea reactivar casi la totalidad de su flota. Con millones vacunados en EE.UU., la demanda empieza a dispararse. Se viene un boom turístico, que podría repercutir muy favorablemente en nuestro país. Siempre que estemos preparados y lamentablemente, no lo estamos.

Como sector manejamos muy bien los protocolos sanitarios, por algo tenemos el sello Safe Travel. Sin embargo, el Minsa insiste en imponer medidas adicionales, sin valor preventivo alguno. Por ejemplo, somos el único país del mundo que exige escudo facial para volar. Si para abordar piden test negativo y controlan la temperatura; si los pasajeros llevan mascarilla y los filtros de cabina limpian el aire, ¿de qué sirve el escudo? En los hoteles, es obligatorio recibir a los turistas casi duchándolos en alcohol, además de los infaltables pediluvios antes de ingresar. La OMS ya estableció que el contagio por superficies es minúsculo, ¿para qué importunar al visitante con medidas inútiles?

El asunto no termina allí. Veamos Cusco, nuestro principal destino. En el aeropuerto, operado por Córpac, nada funciona. Ni las mangas, ni la máquina de rayos X (hay que abrir las maletas para inspección ocular), ni el estacionamiento. En el centro histórico, algún genio de la planificación decidió romper las pistas, no el 2020 cuando no había gente, sino ahora. Hay toque de queda a las 9pm, difícilmente el mejor gancho turístico, y lo que es peor, ¡las autoridades despejan las calles a las 6 p.m.! En Machu Picchu, solo 30% de aforo. ¿No es exagerado para un lugar al aire libre? Con ese límite solo lograremos frustrar a miles de turistas, que no podrán ingresar.

La pandemia nos obliga a tomar medidas, sí, pero que sean eficaces, razonables y no torpedeen la experiencia de viaje. No pongamos trabas inútiles en el camino de la reactivación. El Minsa tiene la palabra.

