Maricarmen Marín, figura de “Mujeres al mando” y “Yo Soy”, se alejó de la pantalla de Latina tras sufrir una lesión en su espalda. El estado de salud de la conductora viene preocupando a sus seguidores y ella decidió pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales.

A través de una interacción que tuvo con sus seguidores de Instagram, la artista explicó que pronto regresará a Latina. “Poco a poco, voy recuperándome. Gracias infinitas a todos por su preocupación y tanto amor”, respondió la cantante de cumbia a un cibernauta.

“Los doctores me dijeron hoy que muy pronto me darán de alta y eso me puso muy feliz. En los próximos días les tendré noticias sobre la fecha del concierto”, agregó en otro historial de Instagram.

Maricarmen Marín celebra que dio negativo a coronavirus. (Foto: @maricarmenmarins).

En otro mensaje, la intérprete de “Por qué te fuiste” descartó que se haya ausentado en sus programas por contagiarse de coronavirus (COVID-19).

“Hasta el momento no he tenido COVID-19. Espero que la vacunación se agilice”, expresó la artista de 38 años.

Maricarmen Marín descarta que haya dado positivo a coronavirus. (Foto: Instagram).

