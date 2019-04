Bielsa, nunca indiferente

Minuto 73, Jonathan Kodjia, delantero del Aston Villa, cae al suelo, el árbitro deja seguir. El Leeds, dirigido por Marcelo Bielsa, sigue la jugada en lugar de botar el balón y anotan el 1-0 ante la protesta de los rivales. El gol de Klich generó una bronca donde resultó expulsado El-Ghazi del Aston Villa. Claramente, el Leeds no hizo algo ilegal, pero no respetó una regla tácita del fair play.

Con este gol, el Leeds hacía 85 pts. y se mantenía a tres del Sheffield (2°), a falta de una fecha. En la Championship (Segunda División) suben directamente a la Premier los dos primeros, y del tercero al sexto juegan un playoff para un cupo más. El Leeds ha estado en puestos de ascenso casi todo el año, pero, increíblemente, perdió los últimos dos partidos. Ganar ayer era trascendental.

Volvamos a la situación. Los del Leeds no pudieron celebrar y los del Aston Villa estaban descontrolados. Ahí apareció el ‘Loco’ Bielsa en todo su esplendor. Con gestos claros, pese a su limitación con el inglés, llamó a uno de sus jugadores y le ordenó que dejaran que el rival anote un gol sin ningún tipo de resistencia. Adomah puso el 1-1 a los 76’. No hubo más goles. El Leeds no logró subir directamente y deberá que jugar el playoff.

Terminado el partido, empezó el concierto de opiniones: admirable, ético, absurdo, vendehúmo fueron algunas valoraciones y/o descalificaciones, pero nadie fue indiferente a lo ocurrido. Bielsa es un enorme DT, con pocos títulos para una carrera en la que ha cosechado una legión de fieles seguidores. Lo de ayer es una muestra del personaje coherente, honesto y polémico que es. No se traicionó, al mundo del fútbol le cuesta una barbaridad entenderlo. Si Leeds no asciende, le dirán fracasado, pero Bielsa ya ganó hace rato.