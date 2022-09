Tras las últimas elecciones generales, Acción Popular parecía ser el único partido político de los de antaño –con experiencia de gobierno, estructurado, con historia detrás y con cierta ideología y mística– en medio de la debacle del resto, donde el PPC y el APRA hasta perdieron su inscripción. Incluso, su candidato Lescano estuvo encabezando los últimos sondeos que fueron autorizados para publicarse (el patinazo de las encuestadoras en esos comicios fue descomunal: no detectaron a Castillo y ponían muy detrás a Keiko).

E incluso antes colocaron a Muñoz en la alcaldía limeña (que tuvo una gestión muy flojita). Sin embargo, solamente ahora el APP de Acuña (que no es un partido, sino una combi electoral) está tan desprestigiado como AP, que apesta a orines inmundos de “Niños”, donde esa importante facción provinciana se ha puesto a órdenes de Castillo y actúa como si fueran del partido de Verónika Mendoza por su izquierdismo. Y la otra facción está encabezada por Maricarmen Alva, que es mucho más responsable y cuerda, pero que tampoco se gana un premio de simpatía. Para más Inri, AP no tiene desde hace años una dirigencia inscrita formalmente en el JNE y muchos adentro no quieren oir la voz de Vitocho García Belaunde, el único líder que se puede calificar actualmente de “histórico” por su sapiencia política y experiencia legislativa. Y Mesías Guevara ha demostrado ser un inútil absoluto como gobernador de Cajamarca. Con tal desprestigio, vamos a ver cómo le va a AP en estas próximas elecciones regionales y municipales, aunque en estas la gente vota más por la cara que conoce.

-Se cayó otro mito de la izquierda latinoamericana: el exterrorista montonero Luis Labraña reveló que inventaron la cifra de 30 mil desaparecidos por la dictadura militar para impactar más y obtener más reparaciones. Los lamentablemente ejecutados no llegaron a 5 mil. Como aquí también la CVR infló el número de muertos, con un método “riguroso” para calcular anchovetas en el mar…