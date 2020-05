¡Peor aún si es epidemiólogo!

El Dr. Elmer Huerta me aclara que sí es epidemiólogo, además de oncólogo. Cometí el error porque no hallé específicamente esa especialidad en sus perfiles de Internet y, como se debe, extiendo las disculpas del caso a él y al lector por el grueso yerro. Pero precisamente que Huerta sea epidemiólogo agrava mucho más mi crítica de ayer, pues entonces ese epidemiólogo Huerta minimizó –reitero, a pesar de tener esa especialidad– la gravedad de este virus que se nos venía de China a FINES de ENERO en RPP, pues allí relativizó su letalidad comparándola con otras enfermedades, aseveró que era un problema “confinado (en China)”, lo descartó como “un problema de salud pública internacional” y cerró su intervención con un memorable “todos los casos en los países son casos aislados, que se están descubriendo, así es que si mañana o pasado se descubre un caso en el Perú, pues bueno, tranquilos, NO PASA NADA, es un caso más como los que se están presentando en otros países del mundo”.

Me imagino que hinchas suyos y detractores míos (como el coleguita clandestino Andrew Livise y los tuiteritos Re-zentido, Martín Cumpa, Mary Sáenz, Antonio M, Alejandro Ramírez, Peru News, etc.) no querrán reparar en ese error (mucho mayor en consecuencias al mío) que era justamente la “pepa” del asunto, pues se hubiera podido comprar respiradores, mascarillas, camas, etc., a tiempo y más baratos si justamente un epidemiólogo con tantos pergaminos, corifeos y tribuna como Huerta nos hubiera advertido, acabando enero, de la potencial ola que se venía –y que nos ha costado tanto en vidas y PBI, Andrew y tuiteros– en lugar de rebajar su peligrosidad. ¿Ya se dieron cuenta de que el tema de fondo, lo importante aquí, no es que yo me equivoqué con que Huerta no era epidemiólogo, sino que ese epidemiólogo patinó así con esta plaga? ¿Entendiste, Andrew, o te repito más despacito?