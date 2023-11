Un informe confidencial filtrado, que es parte del proyecto ‘Narcofiles’, detalla que los miembros del ‘Tren de Aragua’, provenientes de Venezuela, se disputa territorios en Colombia con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así lo reveló la CNN.

En el documento de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia de 2020 se explica que el ‘Tren de Aragua’ conquistó la primera ciudad en Colombia en 2017, conocida como La Parada.

Ahí han establecido economías informales que contrabandean todo tipo de productos de Colombia hacia Venezuela, lo que incentiva la presencia de grupos armados que se disputan el control de esa economía con cobros por el cruce de los vehículos o de las personas, según explicó a CNN el coronel Carlos García, comandante encargado de la Policía de Cúcuta.

Con ese contexto, un informe de la la inteligencia del Ministerio de Defensa colombiano, también del 2020, indica que ya por ese tiempo es notorio el enfrentamiento mortal entre el ‘Tren de Aragua’ y el ELN por monopolizar el control de recursos.

En 2019, dice el documento, hubo un enfrentamiento en donde “fueron empleados fusiles de asalto y granadas de fragmentación”.





Financiamiento

Entre lo revelado en la documentación confidencial, se indica que la Policía Nacional ya logró identificar que el ‘Tren de Aragua’ en La Parada se financió con la distribución de drogas (marihuana, bazuco y clorhidrato de cocaína), extorsiones y homicidios selectivos.

“Su accionar es muy similar al de los carteles mexicanos, utilizan violencia desmedida para demostrar su poder y a quien traicione o no obedezca ordenes, su asesinato (sic) lo pone como ejemplo para que otros no piensen por ningún motivo seguir estos pasos”, se lee en el documento.

Asimismo, en CNN una fuente que prefiere mantener el anonimato declaró que los miembros del ‘Tren de Aragua’ venden a niñas a carteles extranjeros.

“El Tren de Aragua ha ganado mucha fuerza porque recluta a niñas. Las consiguen en Venezuela, las traen engañadas y se las venden al cártel de México, al cártel de Sinaloa, que también está operando en Villa Rosario y La Parada y eso es silencioso, porque desaparecen muchas personas, por ejemplo, en las trochas”, dijo.

“Yo diría que la característica básica es la de una violencia que no se detiene ante nada. Han asesinado a menores de edad, han torturado a jóvenes, han descuartizado ciudadanos y particularmente no se conforman con eso, sino que quieren mostrarlo, hacerlo público, visible, para intimidar al conjunto de la sociedad. Y una sevicia que nunca habíamos visto aquí en Bogotá”, agregó Óscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia a CNN.