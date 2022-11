La tiktoker Mahek Bukhar, de 23 años, está siendo juzgada por el asesinato de dos hombres, uno de los cuales resultó ser el amante de su madre y quien las extorsionaba con publicar un video sexual de la progenitora, según las declaraciones brindadas al jurado del Tribunal de la Corona de Leicester, Inglaterra .

Mahek Bukhar descubrió que su madre Ansreen, de 45 años, mantuvo una aventura de tres años con Saqib Hussain. Cuando la relación extramatrimonial llegó a su fin, el joven amenazó a la influencer y su madre con publicar un video sexual.

Esta situación habría llevado a Mahek Bukhar a planear la manera de deshacerse de Saqib Hussain. Pues, según las declaraciones de uno de los acusados, la tiktoker estaba teniendo una “conversación acalorada” por teléfono móvil con Saqib, cuando la escuchó amenazarlo: “Mira lo que te hago”.

Hussain y su amigo Mohammed Hashim Ijazuddin, ambos de 21 años, murieron en el incendio de su auto después de que fueran perseguidos por otros dos vehículos en febrero de este año.

La acusación afirma que Bukhari y su madre, junto con otros seis acusados, atrajeron a los dos hombres a una trampa, luego los persiguieron y los “sacaron del camino” hasta terminar en su muerte.

Antes de su arresto, la joven de 23 años se jactaba de tener más de 126.000 seguidores en TikTok y otros 43.000 en Instagram.

La joven señaló que Hussain la “acosaba” en redes sociales a fines de 2021: “Publicaba y comentaba mis videos en vivo diciendo ‘Tu madre está teniendo una aventura’. Lo estaba haciendo para tratar de llamar mi atención”.

La tiktoker preguntó a su madre quién inicialmente lo negó, pero cuando señaló que Hussain había mencionado que tenía “imágenes sexuales” de su madre, “entonces ella me lo admitió”.

“Ella me contó sobre la relación y quería terminarla y seguir con mi vida”. Antes había cometido un error y se sentía muy mal por ello. Me rompió descubrir eso porque ella ama a mi papá”, declaró Bukhari a la corte.

“Simplemente, no lo estaba aceptando. Estaba rota. Siempre he tenido una familia perfecta. Somos una familia tan pequeña y mi papá quiere mucho a mi mamá”, agregó.

La joven señaló que la amenaza de exposición afectó gravemente a su madre, que trabajaba para el Departamento de Trabajo y Pensiones: “Mi madre lloraba todos los días. Trabajábamos en casa en ese momento. Le traería el desayuno. Ella me decía ‘Ya no puedo hacer esto. Ya no puedo hacer esto’”.

Ella dijo que consideraron obtener una orden de restricción contra él, pero su madre no quería que la policía se involucrara, ya que alertaría a su padre sobre el asunto.

Sobre el caso

El jurado escuchó la cinta de una angustiosa llamada realizada por Hussain a emergencias, que registró los últimos minutos de su vida, en los que le dijo al operador que estaba siendo acorralado por dos autos que intentaban sacarlo de la carretera. “Están justo detrás. Están chocando contra la parte trasera del auto muy rápido. Por favor, te lo ruego, me voy a morir. Gritó antes de que se escuchara un fuerte estruendo”.

Uno de los acusados, Mohammed Patel, le dijo a los detectives que los dos autos persiguieron a Saqib Hussain hacia la autopista A46.

Dijo que escuchó a Ammeer Jamal, de 27 años, decir: “Voy a tratar de detener a este tipo. Podría tener que embestirlo”. Ante ello, escuchó a Karwan responder: “Oh, joder, embístelo”.

El menor de los acusados señaló que el auto embistió al otro automóvil por detrás, enviándolo a la reserva central, donde estalló en llamas. Después del accidente, el joven dijo que quería llamar a los servicios de emergencia: “pero todos decían ‘apaga tu teléfono’”.

Acusados niegan el asesinato

Los que están en juicio son: Natasha Akhtar, 22, de Alum Rock Road, Birmingham, Mahek Bukhari, 23, y Ansreen Bukhari, 45, ambos de George Eardley Close, Stoke, Raees Jamal, 22, de Lingdale Close, Loughborough, Rekan Karwan, 28, de Tomlin Road, Leicester, Mohammed Patel, 20, de Braybrooke Road, Leicester, Sanaf Gulammustafa, 22, de Littlemore Close, Crown Hills, Leicester, y Ammeer Jamal, 27, de Catherine Street, Belgrave, Leicester.

Los acusados de asesinar a los jóvenes niegan el hecho. Los involucrados en caso de ser culpables también serían acusados de homicidio involuntario. El juicio continúa.