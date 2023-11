Ana Benevides falleció en la madrugada de este sábado 18 por un paro cardio-respiratorio luego de cumplir su sueño de toda la vida: conocer a Taylor Swift y verla cantar en vivo.

La joven swiftie, como se les conoce a las fans de la artista estadounidense, tenía apenas 23 años y fue con su mejor amiga al concierto sin saber que solo resistiría hasta la segunda canción antes de perder el conocimiento.

Como se sabe, Río de Janeiro fue incluida dentro de la gira mundial de Taylor Swift y también fue el escenario de esta tragedia que comenzó con un desmayo mientras la cantante interpretaba ‘Verano cruel’ a más de 40 grados.

Según el relato de Daniele Menin, quien acompañó a Ana al show, “ella se desmayó en la segunda canción y, con ayuda de los señores de seguridad del estadio, la llevamos al área de emergencias”.

Luego, al no responder, Benevides Machado fue trasladada al hospital más cercano, donde acabaron confirmando su sensible fallecimiento. Sin embargo, la Secretaría de Salud carioca aún no revela el motivo del deceso.





Carta de Taylor Swift tras muerte de fan:





“No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que perdimos a una fan esta noche temprano antes de mi show. Ni siquiera puedo decirles lo devastada que estoy por esto. Tengo muy poca información, aparte del hecho de que era increíblemente guapa y demasiado joven”.

“No voy a poder hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por el dolor cuando siquiera intento hablar de ello. Quiero decir ahora que siento profundamente esta pérdida y que mi corazón roto está con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer esta gira a Brasil”.

Taylor Swift le dedicó una carta a Ana Benevides (Captura: Instagram).





