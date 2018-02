Sudáfrica: Jacob Zuma dimite como presidente tras decisión de su partido

Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica , anunció hoy que dimite de su cargo en cumplimiento de las órdenes de su propio partido, que le había dado un ultimátum para renunciar. "He llegado a la decisión de renunciar como presidente de la República con efecto inmediato", remarcó durante su último discurso.

Este martes, el partido gobernante de Sudáfrica reveló que el actual mandatario debería retirarse del cargo por 'interés del país'. El secretario general del ANC, Ace Magashule mencionó "Zume siempre fue un buen líder, sin embargo algunas disposiciones y acciones siempre pueden jugarte una mala pasada".

Ante esto, el presidente dijo: "He servido al pueblo de Sudáfrica lo mejor que he podido. Estoy eternamente agradecido de que hayan confiado en mí con el cargo más importante en la Tierra, pero cuando lo acepté comprendí y me comprometí a someterme a la ley suprema de la Tierra: la Constitución".

Zuma, quien dirigió el ANC desde el 2007 y ha sido presidente de Sudáfrica desde el 2009, estuvo bajo una creciente presión para que renuncie en las últimas semanas. Todo el tiempo que gobernó, se vio empañado por el declive económico y múltiples acusaciones de corrupción, negadas por el mandatario.