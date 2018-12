A puertas de 2019, te contamos cuantos y cuáles son los días festivos y los puentes que tendrá México el próximo año para que empieces a planear tus vacaciones. Los feriados normalmente son aprovechados por miles de estudiantes y trabajadores para escapar de la rutina y disfrutar de tiempo con amigos y familia.

Sin embargo, no todos los días festivos son considerados no laborables, por lo que es importante conocer en cuáles toca ir a trabajar y en cuáles no para así poder planificar mejor tus viajes.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Secretaria de Educación Publica (SEP), los siguientes son los días festivos oficiales y no oficiales 2019 en México:

ENERO





Martes 1 de enero: Año Nuevo (oficial)

FEBRERO

​



Lunes 4 de febrero: Día de la Constitución Mexicana. Aunque el día festivo es el martes 5, la legislación permite que se celebre el lunes 4 para fomentar el turismo. (Oficial)

MARZO



Lunes 18 de marzo: Natalicio de Benito Juárez, presidente de México, impulsor de las Leyes de Reforma, aunque su día en realidad es el 21 de marzo. (Oficial)

ABRIL

​



Lunes 15 de abril: Inicio de vacaciones de Semana Santa (Calendario de la SEP)

Jueves 18 de abril: Jueves Santo (Calendario de la SEP)

Viernes 19 de abril: Viernes de Semana Santa. No hay actividades bancarias y son días de asueto oficiales. (Calendario de la SEP)

Viernes 26 de abril: Finalización de vacaciones de Semana Santa (Calendario de la SEP)

MAYO





Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajo (Oficial)

Viernes 10 de mayo: Día de las madres.

Miércoles 15 de mayo: Día del Maestro (Calendario de la SEP)

SEPTIEMBRE

​



Lunes 16 de septiembre: Día de la Independencia (Oficial)

NOVIEMBRE

​



Sábado 2 de noviembre: Día de Muertos (Calendario de la SEP)

Miércoles 20 de noviembre: Revolución mexicana. (Oficial)

DICIEMBRE

​



Domingo 1 de diciembre: Transmisión del Poder Ejecutivo Federal (Oficial)

Jueves 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe. También se celebra el dia del empleado bancario, por lo que las instituciones financieras como los bancos y la Bolsa Mexicana de valores no abren, y sus empleados disfrutan del día libre.

Martes 24 de diciembre: Nochebuena

Miércoles 25 de diciembre: Navidad (Oficial)

Martes 31 de diciembre: Noche vieja

¿CUÁNTOS PUENTES HABRÁ EN TOTAL EN 2019 EN MÉXICO?



En total el 2019 tiene seis días de asueto oficial, de los cuales cuatro serán puentes:



1 de enero

4 de febrero

18 de marzo

16 de septiembre

En Semana Santa descansarán los días 18 y 19 de abril, es decir, jueves y viernes santo.



Las vacaciones de verano iniciarán en junio o julio, según el calendario de su plantel (el de 185 días o de 195)



En diciembre los niños saldrán de vacaciones a partir del viernes 21.