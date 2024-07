El Reino Unido dará un giró tras los resultados de las elecciones generales en las que el Partido Laborista obtuvo una victoria aplastante frente al Partido Conservador del ahora ex primer ministro Rishi Sunak.

La agrupación de izquierda obtuvo 412 escaños de los 650 de la Cámara de los Comunes. Esto le permitirá a los laboristas formar gobierno luego de 14 años.

El primer ministro anunció su dimisión luego de conocerse los primeros resultados. “Pero ustedes [los ciudadanos] han enviado una señal clara de que el Gobierno del Reino Unido debe cambiar y ese es el único juicio que importa”, aseguró.

Luego de ello, le deseó suerte al líder del partido Laborista, quien será su sucesor.

“Aunque ha sido mi oponente político, Keir Starmer pronto se convertirá en nuestro Primer Ministro. En este trabajo, sus éxitos serán nuestros éxitos y le deseo lo mejor a él y a su familia”, culminó Sunak.

¿Quién es Keir Starmer?

Keir Rodney Starmer se reunió con el Rey Carlos III esta mañana y fue invitado a formar gobierno en los siguientes días. Es decir, oficialmente se convirtió en el nuevo premier ministro del Reino Unido.

Su irrupción en el escenario político fue poco convencional, ya que previamente se desempeñó como un exitoso abogado. En abril de 2020, Starmer asumió el liderazgo del Partido Laborista, que había mantenido un posición más cercana a la izquierda, y logró posicionarlo en una posición más cercana al centro.

Starmer ingresó a política recién a los 50 años. Asumió como miembro de la Cámara de los Comunes con el título de caballero, que le fue otorgado por la reina Isabel II en 2014, por su gestión como director del Ministerio Público.

El político de 61 años es hijo de un fabricante de herramientas y una enfermera. Él mismo se denomina de la ‘clase trabajadora’. Esta posición marcó la diferencia con el actual primer ministro, Rishi Sunak, uno de los hombres más ricos del país.

Luego de terminar el colegio, el futuro líder político se convirtió en el primer miembro de su familia en acudir a la universidad, donde se graduó en Derecho en la Universidad de Leeds y luego cursó su posgrado en Oxford.

El político se especializó en derechos humanos y trabajó en el Caribe y África, donde defendió a condenados a pena de muerte.

Durante sus primeros años en Londres, Starmer vivió en “un apartamento de mala muerte”, ubicado encima de un burdel. El periodista Paúl Vickers, uno de sus compañeros de apartamento, contó que era un “gran fiestero”.

La relación con su familia no fue fácil. Starmer ha recordado que su padre era frío y distante. No obstante, señaló que aprendió de él “un sentido del deber y un fuerte sentido de orgullo y dignidad en el trabajo”. Asimismo, su madre sufrió la enfermedad de Still, una condición autoinmune que le impidió hablar y caminar. Esta enfermedad generó que se le ampute la pierna.

Por otra parte, su relación con su futura esposa no empezó bien. “Estaba llevando un caso ante el tribunal y el resultado dependía de si los documentos eran exactos o no”, narró el político.

“Le pregunté a mi equipo quién los había redactado y me dijeron que era una abogada llamada Victoria, así que dije: ‘Vamos a llamarla’”, indicó.

No obstante, tras preguntarle sobre los documentos, le escuchó decir ‘Quién diablos se cree que es?’ y luego le colgó el teléfono.

Tras ello, Starmer la invitó a salir a inicios de la década de 2000 y se casó con ella en 2007. Actualmente tienen dos hijos.

Su irrupción en la política

Tras los resultados del Brexit, Starmer fue el encargado del Partido Laborista y de manejar todo lo relacionado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El abogado incluso se mostró a favor de un segundo referéndum. Durante ese periodo mantuvo una relación tensa con el entonces líder del partido, Jeremy Corbyn, representante del ala de izquierda radical del partido.

Luego de que los conservadores obtuvieran la victoria en las elecciones de 2019, Starmer postuló y obtuvo la victoria como líder del partido, destronando a Corbyn. Pero en 2021, el partido perdió el escaño de Hartlepool, localidad donde siempre ganaban los laboristas.

Tras ello, el abogado pensó en dimitir. Sin embargo, no lo hizo y llevó a cabo un replanteamiento de la posición del partido. Su principal objetivo se basó en recuperar a los votantes tradicionalmente laboristas que habían sido conquistados por le carismático conservador Boris Jonhson.

No obstante, también se produjo una reestructuración interna y suspendió a Jeremy Corbyn, quien era investigado por antisemitismo dentro del partido. Esto generó que el izquierdista no pueda postularse.

Asimismo, otros laboristas han sido impedidos de postular y han asegurado que se lleva a cabo una purga contra la izquierda dentro del partido. No obstante, Starmer es comparado con Tony Blair, el estadista laborista que se desempeñó como primer ministro durante 10 años.

En ese sentido, ha buscado calmar los temores de votantes conservadores sobre políticas económicas de un gobierno laborista.