Scott Kelly, astronauta de la NASA, batió un nuevo récord este jueves al convertirse en el estadounidense que más tiempo ininterrumpido pasó en el espacio, con 216 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

Scott Kelly ya pasó más de la mitad del año que estará en la ISS para un experimento dedicado a estudiar los efectos a largo plazo de un vuelo espacial en el cuerpo y en la mente. Normalmente los astronautas no pasan más de 5 o 6 meses seguidos en órbita.





Day 141. The chapter of a day ends as it began. #Aurora on a sunrise. Good night from space_station ! #YearInSpace https://t.co/hZBMs9q0CS

— Scott Kelly ( StationCDRKelly) agosto 15, 2015

El hermano gemelo de Scott Kelly, Mark, forma parte del estudio desde la Tierra, ayudando a los científicos a comparar cualquier cambio genético en su pariente mientras está en el espacio.

"Batir este récord de tiempo en el espacio es importante porque cada día adicional nos ayuda a comprender mejor cómo los vuelos espaciales de larga duración afectan al cuerpo y a la mente, lo cual es crítico para avanzar en los vuelos de la Nasa a Marte", anunció la NASA en un comunicado.

La NASA tiene como meta enviar gente a Marte rojo en 2030, pero aún se desconoce si los voluntarios podrían sobrevivir al largo viaje, que duraría 3 años. Los riesgos de estos viajeros incluyen la exposición a niveles de radiación susceptibles de causar cáncer y problemas psicológicos por vivir encerrados en un espacio sin acceso a la naturaleza, familia o amigos.

Scott Kelly, que ya estuvo varias veces en la ISS, batió el 16 de octubre el récord de un estadounidense en el espacio, con 383 días, superando el precedente récord de 382 días de su compatriota Mike Fincke. También sobrepasó la marca de Michael López-Alegría de 215 días en un único vuelo espacial.





. StationCDRKelly breaks the record today for the longest single U.S. spaceflight: https://t.co/vBFxauELaX pic.twitter.com/HEGn67SVFF

— NASA ( NASA) octubre 29, 2015

La NASA indicó que el último récord de duración en el espacio de Scott Kelly "es importante porque cualquier día suplementario ayuda a comprender mejor cómo la vida en el espacio afecta al organismo y a la salud mental de los humanos, lo cual es esencial para preparar el viaje a Marte".

En la galería que acompaña a esta nota te mostramos las postales más impresionantes que captó Scott Kelly desde el espacio, como las grandes ciudades vistas de noche, fenómenos naturales y auroras boreales, siempre saludando o despidiendo una jornada en la Estación Espacial Internacional.





Day 216. Seeing our world in a new light tonight. #GoodNight from space_station ! #YearInSpace pic.twitter.com/ih0wnSQXyG

— Scott Kelly ( StationCDRKelly) octubre 29, 2015

DATOS

- Scott Kelly y su colega, el ingeniero de vuelo Kjell Lindgren, realizaron su primera caminata espacial este miércoles.

- El récord absoluto de tiempo de vuelo humano acumulado en el espacio lo sigue teniendo el ruso Gennady Padalka, con 879 días.

- El récord mundial absoluto de duración lo ostenta el ruso Valeri Poliakov, que estuvo 14 meses seguidos a bordo de la estación espacial Mir en 1994 y 1995.