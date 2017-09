Rapero afroamericano 'ahorca' a un niño blanco en su último videoclip y genera indignación

Jahseh Dwayne Onfroy, más conocido en su ambiente musical como XXXTentacion ha generado una gran polémica en Estados Unidos por su último video musical en el que se puede observar como, en el escenario de un teatro abarrotado de personas, ahorca a un niño blanco.

El rapero de 19 años lanzó el video de 'Look at me' este martes y explicó que con su obra intenta concietizar a la sociedad estadounidense sobre la violencia racial que afecta a su país.

El documento audiovisual muestra una serie de escenas de violencia en contra a la comunidad afroamericana. Incluso recrea episodios reales, como el asesinato a Michael Brown a manos de policías en Missouri, en el año 2014 y la reciente muerte por atropello de una activista mientras protestaba

contra supremacistas blancos en Charlottesville.

El video llega al clímax cuando él aparece en un escenario junto a dos pequeños, uno negro y otro blanco. A este último, le coloca una soga en el cuello y lo cuelga.

LaShawnna Stanley, la directora de reparto, ha explicado al Australian Telegraph que justamente la grabación quería demostrar como la sociedad es indiferente ante imágenes de violencia a personas negras, mientras que se impacta al ver a un niño blanco siendo colgado.



Pese a las explicaciones, un gran número de personas ha criticado el videoclip.

"No estoy seguro si colgar a un niño en un video de música es correcto, independientemente del mensaje que envíe", comentó un usuario de Twitter.