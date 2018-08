El peruano Iván Crisóstomo es considerado un héroe tras arriesgar su vida para salvar a una adolescente de 16 años de una red de tráfico sexual en Estados Unidos.

Iván Crisóstomo es un cartero que radica hace 25 años en EE.UU. y narró que el viernes 8 de junio se encontraba trabajando por las calles de California, pero un llanto interrumpió su labor y cuando se acercó se dio cuenta que se trataba de la adolescente Crystal Allen.

“Escuché un llanto cuando bajé del carro, me acerqué a ella, estaba aterrada, no quería hablar”, señaló Crisóstomo.

Crystal en un comienzo, por todo lo que vivió, tuvo miedo en contarle sobre lo sucedido a Crisóstomo, pero este insistió y la menor le detalló que había escapado de un grupo de trata de personas.

La adolescente le indicó que había sido secuestrada por una peligrosa red de tráfico sexual que la mantenía drogada para someterla a abusos sexuales. Luego de 3 meses, logró escapar en un descuido de sus secuestradores.

Asimismo, no dudó en agradecer a este valeroso peruano que la encontró entre los arbustos de una peligrosa calle de California. “Fui secuestrada, me tuvieron cautiva y abusaron de mí. Sentí que (Crisóstomo) me salvó”, indicó la menor.

Tras lo sucedido, el peruano llamó a los agentes policiales de la ciudad para encontrar a los familiares de la menor, sin embargo, no imaginó que sería felicitado por su valentía.

Por tal razón, el Departamento del Sheriff de Sacramento reconoció a Crisóstomo el jueves pasado por su heroica actitud al proteger a Crystal Allen.