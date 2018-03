Nina León es una periodista deportiva argentina que pasó por el feminismo hasta llegar convertirse en trabajadora sexual. Su vida cambió, cuenta ella, debido a la lectura de un libro: 'Teoría King Kong', de la escritora Virginie Despentes.

La historia de Nina León fue contada en el portal argentino Todo Noticias. Allí la joven explicó que, luego de probar suerte en la cosmetología y el maquillaje, decidió estudiar periodismo deportivo. Luego de una pasantía caería en la cuenta del machismo del sector.

Mientras trabajaba en una revista se dio cuenta que su sueldo no alcanzaba por lo que tuvo que trabajar en call centers y salones de belleza. P or esos años también quedaría embarazada y comenzaría a leer el libro de Virginie Despentes.

"Fueron muchos cachetazos juntos, ahí encontré muchas respuestas", cuenta sobre el libro feminista a TN.

En medio de su separación se cuestionó el tiempo que pasaría alejada de su hija. "No quiero pasar 12 o 14 horas fuera de mi casa y perderme el crecimiento de mi hija. No quiero que una niñera sepa más de ella que yo", se cuestionó.

Es allí, a la edad de 30 años, que comienza su interés en convertirse en trabajadora sexual. Asistió a congresos de la AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices) y marchas. Justamente luego de una de esas manifestaciones tendría su primera experiencia en esta labor.

Una conocida en un grupo de Whatsapp preguntaba si había alguien disponible para un trío. Nina León respondió de inmediato. Con la incertidumbre de nunca haber laborado en el rubro, asistió a la cita.

"Era cerca de casa, y terminé pasándola muy bien. Estaban súper nerviosos los dos. Pensaron que iba a caer vestida como Moria Casán y llegué yo, como si fuera a un bar con amigos, muy sencilla. En un momento ella me llamó a la habitación y me dijo que no sabía cómo hacer", explicó a TN.

Nina León cuenta que ha tenido que luchar con ciertos prejuicios. En ciertas ocasiones algunos clientes vienen a la primera cita con prejuicios contra la vida de la puta. "'Vos sos puta , y tu vida debe ser solamente eso', pero se encuentran con otra cosa. Ah, ¿sos mamá? Ah, ¿escribís? Ahí empiezan a interesarse, hacen un click. Algunos me confían cosas que a nadie le dicen".

En la entrevista, León cuenta que en un futuro se plantear trabajar con el arte erótico. Mantiene un proyecto teatral y ha escrito sobre el tema.