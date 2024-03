Una andanada de violencia está generando la inmigración en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. La última semana se han reportado apuñalamientos, disparos y peleas públicas protagonizadas por extranjeros que viven en albergues oficiales e informales del gigante del norte.

Según informó Telemundo, 64,700 migrantes viven en refugios de la Gran Manzana, del total de 120,200. La creciente inseguridad en torno a estos lugares ha conducido a que las autoridades decidan reforzar la seguridad en ellos colocando detectores de metal, para evitar que introduzcan armas o elementos punzocortantes, y han comenzado por instaurar esta medida en el campamento más grande, ubicado en Randall’s Island.

También se ha conocido de intervenciones de las fuerzas del orden en sótanos de establecimientos comerciales que eran usados como refugio informal por migrantes en los condados de El Bronx, donde había 45 camas, y Queens, en donde se hallaron 87 personas hacinadas.

Días atrás se conoció que personajes que han sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos son parte de la banda transnacional de crimen Tren de Aragua, una organización gestada en una cárcel de Venezuela y que también se ha instalado en el Perú, asociada a operaciones de secuestro, extorsión y asalto a mano armada.

¿A qué obedece el problema migratorio concentrado en Nueva York y qué otros problemas origina?

¿ESTRATEGIA DISEÑADA?

El politólogo e internacionalista venezolano Luis Nunes reflexionó que el problema migratorio de Estados Unidos “tiene más de 70 años”, y que “se incrementó en las últimas décadas por debacles políticas y económicas en varias partes del mundo”, especialmente en Centroamérica y Latinoamérica.

“Aunque las fronteras más ‘calientes’ son las de Ciudad Juárez y Tijuana, hay como siete puntos más, muy conflictivos, donde hay inseguridad, violencia, crimen organizado, con partes de culpa compartidas entre delincuentes y algunas autoridades corruptas”, declaró a Perú21.

Nunes explicó que “aunque Nueva York no es la capital norteamericana, de hecho es el epicentro de convergencia de miles de ciudadanos de todas partes y no me queda dudas de que el discurso de sembrar un grupo de migrantes delincuentes, especialmente venezolanos y que se mueven en motos, es una estrategia diseñada desde Caracas y La Habana, para darles en la llaga a las autoridades norteamericanas”.

Lamentó que los últimos sucesos violentos en Estados Unidos “manchen” a los buenos migrantes que buscan trabajo y progreso, escapando de las realidades de sus países de origen. Ello, continuó, incrementa la desconfianza de los estadounidenses sobre la migración.

En relación con el Tren de Aragua, dijo que esta organización criminal tiene presencia en varios países y “Nueva York es un lugar estratégico”. Incluso indicó que hay delincuentes que se hacen pasar por integrantes de ella porque “saben que es una marca sangrienta de narcos y extorsionadores”. Reiteró que no cree que estos sean “hechos al azar o fortuitos; acá sin duda hay una planificación, unas directrices”.

