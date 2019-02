Donald Trump sabía de la filtración de mails de WikiLeaks, revela Michael Cohen

El exabogado personal de Donald Trump está listo para contarle a un comité de la Cámara de Representantes que su antiguo jefe conocía de antemano que WikiLeaks publicaría correos electrónicos que perjudicaban la campaña presidencial de su rival Hillary Clinton.

En un testimonio preparado obtenido por The Associated Press, Michael Cohen señala que Trump también le dijo de forma implícita que mintiese sobre un proyecto inmobiliario en Moscú. Cohen se declaró culpable de mentir al Congreso sobre el proyecto, algo que asegura que Trump sabía.

Cohen apunta que Trump no le ordenó directamente que mintiera sino que "me habría mirado a los ojos y dicho que no hay negocios en Rusia, y entonces salí y mentí al pueblo estadounidense diciendo lo mismo”.

El letrado dijo el martes que los estadounidenses podrán decidir “exactamente quién está diciendo la verdad” cuando testifique el miércoles ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara. La audiencia pública amenaza con opacar la cumbre entre Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en Vietnam.

Cohen se puso en contra de su exjefe y cooperó con la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia. En mayo, empezará a cumplir su sentencia de tres años de prisión tras declararse culpable de mentir al Congreso en 2017 y de haber cometido violaciones de financiamiento de campaña cuando trabajaba con Trump.

“Estoy ansioso por mañana, de poder contar con mis propias palabras mi historia a los estadounidenses”, dijo Cohen a reporteros.

El exabogado hizo los comentarios después de una reunión a puerta cerrada con la Comisión de Inteligencia del Senado que duró más de nueve horas. Cohen dijo que valoraba la oportunidad de “aclarar la situación y decir la verdad” a la comisión del Senado luego de reconocer que mintió al panel en 2017.

Este fue el primero de sus tres días de comparecencias en el Congreso. Luego de la audiencia pública del miércoles, Cohen se presentará ante el panel de inteligencia de la Cámara de Representantes el jueves, de nuevo en privado.



Agencia AP