Por este motivo el avión presidencial mexicano todavía no ha sido vendido

Ciudad de México. Fabrizio Feliciani, director regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), indicó que la venta del avión presidencial mexicano ha resultado ser "un reto imposible", aunque no descarta que lo pueda lograr.

El Boeing 767 TP01 "José María Morelos y Pavón", como bautizaron a la nave, cuenta con lujos internos que ahuyentan a las aerolíneas comerciales. El avión sufrió modificaciones y con ello se redujo su capacidad de transporte.

"El tema del avión es que no es estandarizado: es el segundo prototipo de su clase y se le han hecho muchos cambios. Se le han insertado cosas como butacas de cuero, que lo vuelven un avión de lujo. Esto lo hace más difícil de vender, porque tú vendes una cosa que no es estandarizada y además le metes cosas nuevas ad hoc, es difícil encontrar un comprador", expresó Fabrizio Feliciani en entrevista con el diario mexicano 'El Universal'.

"No es el costo, más bien es qué vas a hacer con eso. No es otro avión que una línea comercial pueda utilizar, (sino) uno raro, el único así, entonces el comprador no es uno normal. Además, es difícil que una compañía aérea te compre una cosa que no es estándar. El uso que se le va a dar a este avión será probablemente diferente. Sí ha costado trabajo venderlo. (Es) realmente uno de los retos imposibles que tenemos", agregó.



Feliciani recuerda que llegaron a tener hasta 50 interesados en adquirir el avión, pero conforme avanzaron los días esa cifra ha disminuido a menos de la mitad. Hoy las propuestas no llegan ni a 20.

El tema se complica si recordamos que la aeronave tiene un desgaste de uso de dos años y 10 meses, con 214 vuelos completos dentro y fuera de México. Además, desde el 1 de diciembre no ha sido utilizado, lo que también lo devalúa. Estos factores perjudican su venta, mientras los días siguen pasando.



Ello, sin contar que propio del uso, el avión necesita una serie de reparaciones.

"Sí, pero son cosas que cuestan menos de 10% del valor del avión. Son cosas normales que le pasarían al carro de uno. Es un

avión que ya tiene tiempo y horas voladas, pero se desgastan también por falta de horas de vuelo. Básicamente, para entenderlo, es como si fuera un vehículo: hay desgaste y necesitas arreglar cosas", indicó Feliciani.



La idea es mantener el rango de precio de venta que se tuvo desde un inicio, es decir, entre 130 y 150 millones de dólares.

"Nosotros estamos apoyando al gobierno de México para ver si se puede vender en condiciones buenas desde el punto de vista económico; es decir, que no se venda por menos de su valor. Los dueños son ellos", concluyó Feliciani.



El avión presidencial mexicano se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aseguró que el dinero que se obtenga por esta venta se destinará al plan migratorio.