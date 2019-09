‘Capache’ es el sobrenombre de un joven veinteañero que a su corta edad formó parte del grupo de sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el más poderoso de México .

Sin embargo, un episodio impactante en su vida hizo que, desde hace daños, se cambiara de bando. Ahora, a través de un grupo de autodefensa, pasa sus días 'limpiando’ la sociedad de sicarios que, anteriormente, fueron sus aliados.

Según contó al portal The Daily Beast , el joven se inició en el mundo del cártel cuando era un adolescente. ‘Capache’ provenía de una familia pobre, con una madre soltera y diez hermanos viviendo en un hogar donde muchas veces no alcanzaba para comer.

Las carencias de dinero lo hicieron interrumpir sus estudios y, con 13 años, comenzó a trabajar en un restaurante en Occotito, en el estado mexicano de Guerrero. El tiempo pasó y cuando cumplió 14 años fue contactado por uno de sus amigo para ‘trabajar’ con ellos.

“No teníamos nada, ni siquiera para comer. Estaba cansado de ver a mi mamá pasar hambre. Y sabía que podía ganar 10 veces más si trabajaba para ellos. Tan pronto como escuché la oferta, supe que lo haría. Menos de una semana después, ya estaba en el autobús rumbo a Jalisco”, comentó.

‘Capache’ fue trasladado al pueblo de Guachinango, allí, junto a otros niños y jóvenes, fue entrenado por miembros retirados de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Incluso recibió capacitación por parte de personal en servicio activo.

EL TRABAJO EN EL CÁRTEL DE DROGA

Una vez listo, se inició como ‘halcón’ en las calles de Ameca, Jalisco, luego empezó a armar paquetes de droga para ser enviados. Posteriormente inició como sicario y según cuenta, estuvo involucrado en “siete u ocho” enfrentamientos contra cárteles rivales.

La habilidad del joven lo llevó a ser parte de un grupo de élite compuesto por 35 guardaespaldas que cuidaban a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” o “El 090”, una de las cabezas regionales de Oseguera Cervantes en el oeste del país.

CAMBIO DE DOCTRINA

Tiempo después, cuando fue enviado a su natal Guerrero, ‘Capache’ fue capturado por un grupo de autodefensas llamado Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG). Dentro de este grupo recibió ‘clases de reeducación’ por seis meses para luego recibir la invitación para unirse a la fuerza dedicada a contraatacar al cártel al que pertenecía. ‘Capache’ aceptó.

Una de las primeras tareas fue enfrentar al famoso ‘Cártel del Sur’, aliados al CJNG. Posteriormente, se incorporó a un grupo de élite que se dedica a un programa de limpieza clandestino, cuya labor es identificar, encontrar y asesinar a sicarios del cártel al que pertenecieron.

El grupo se rota para elegir a un ‘tirador designado’. Este encargado sigue a la presa y la ataca por la espalda desde una motocicleta o un automóvil. De acuerdo con ‘Capache’, ha matado a cinco personas directamente en su trabajo con el grupo especial de la FUPCEG.

“No quiero inflar un número que podría ser menor. Los combates son tan confusos, no es como los pasan en la televisión”, refirió. Al ser consultado por lo que siente cuando mata personas, su respuesta es sencilla: no siente nada más que mucha adrenalina.

“Me siento bien con el trabajo que hago. No es fácil, y tienes que cuidarte la espalda todo el tiempo, pero estoy orgulloso de esto. Estoy defendiendo a la gente que no puede defenderse. Estoy luchando y la policía no hace nada contra los cárteles, así que si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer?”, sentenció.