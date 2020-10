Todo ocurría con normalidad. Dentro de la normalidad política que llamamos diplomacia. El rey de España había acudido a la ceremonia de asunción del presidente de México el 1 de diciembre de 2018. Incluso, Felipe VI fue el primer mandatario extranjero que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió como jefe de Estado. Las relaciones se tensarían después.

A fines de enero de 2019, el presidente español, Pedro Sánchez, realizaba una visita oficial a México. Según las delegaciones de los dos países, ambos mostraron “enorme sintonía”. Sánchez era el primer mandatario extranjero en visitar a López Obrador. Las relaciones se tensarían después.

Entonces, comenzó con una carta. La que AMLO envió al rey de España el 1 de marzo de 2019. En ella reclama la necesidad de “reconocer y pedir perdón” por los abusos cometidos en la conquista de México. En esa ocasión, el país ibérico rechazó “con firmeza” el argumento de la misiva diciendo que el hecho histórico no se puede juzgar a la luz de consideraciones contemporáneas.

Se trata de una demanda que repetiría en varias ocasiones. Y este lunes, AMLO calificó el 12 de octubre, en que se conmemora el llamado descubrimiento de América, como una fecha “muy polémica” e insistió en que en 2021 España debe disculparse con los pueblos indígenas por los 500 años de la conquista del actual México.

Para el historiador Juan Luis Orrego, que el presente le pida cuentas al pasado con una distancia de 500 años suena poco serio, hasta demagógico. “En 1521, cuando Hernán Cortés conquistó a los aztecas, no existían España ni México, que son realidades surgidas en el siglo XIX, a partir de la construcción del Estado-nación”, acota.

En América Latina, plantea Orrego, ese proceso se dio con un fuerte discurso nacionalista y antihispano, especialmente en México, donde se llegó a decir que hasta la Virgen de Guadalupe ya existía antes del siglo XVI, ‘analizando’ la iconografía del arte prehispánico.

Para el historiador, se trata de una falsa victimización. “Que en 200 años de república nuestros países no hayan podido resolver, soberanamente, las desigualdades, la discriminación o el subdesarrollo económico no es responsabilidad de una empresa conquistadora que se gestó hace cinco siglos en el reino de Castilla, y que contó con la decidida colaboración de diversos grupos étnicos que no aceptaban la ‘tiranía’ de imperios como el azteca o el inca”, manifiesta.

Estatua de Cristóbal Colón, en la avenida de Reforma en Ciudad de México. Se convocó una marcha para tumbar la estatua, pero se la retiró días antes. (Crédito de foto: REUTERS/Gustavo Graf/File Photo)

El gesto de las disculpas

El 14 de junio de 2011, Perú pidió perdón a Japón por abusos cometidos en la Segunda Guerra Mundial. “Pido perdón por el atentado contra sus derechos humanos que hizo el Perú en 1941. En esa época, perdieron sus negocios, cerraron sus colegios, se les deportó en masa hacia campos de concentración en EE.UU. Muchos de ellos no volvieron. Es por ello que pido perdón”, dijo el entonces presidente Alan García.

El gesto de pedir disculpas por parte de un país es relativamente común, indica el antropólogo Juan Carlos Callirgos. Se trata de “gestos simbólicos que implican asumir cierta responsabilidad por cosas que se hicieron en el pasado”, indica.

Sin embargo, sobre la colonización, dice, se abre un debate. Por un lado, no es posible, con concepciones morales contemporáneas, juzgar actos de hace cinco siglos. Por otro, pedir disculpas no sería ahistórico; sería reconocer que hubo despojo, colonialismo, muerte.

Seguidamente, comenta que una corriente de opinión entre académicos considera que estos gestos tienen un valor –simbólico– porque pensar una reparación a un daño ya efectuado es imposible; además, es un proceso tan complejo que dista de tener respuestas indiscutibles. “¿Cómo se cuantifica ese daño? ¿Quiénes son las partes obligadas a dar la reparación y quiénes recibirla?”, se pregunta Callirgos.

“Como no se puede reparar de otra forma, un gesto simbólico contribuye a admitir algo que se hizo mal y comenzar a establecer relaciones más equitativas”, indica.

En su opinión, las disculpas son un gesto legítimo y podrían tener un efecto positivo si en algún momento se ofrecieran; exigirlas es algo distinto, es una iniciativa política.

El gesto de exigirlas

Para el internacionalista Juan Velit, AMLO siente un peso político porque su gobierno representa el regreso de la izquierda a la conducción de México.

“Siente el peso de la historia, que le exige reivindicaciones no solo económicas, sociales y políticas, sino históricas, como los reclamos a EE.UU. por la pérdida de territorio en sucesivos conflictos. Ese es el marco de esta exigencia”, apunta.

Asimismo, el especialista interpreta este hecho como un acto populista. “Apela a este reclamo consciente de que no se va a cumplir, pero que es un buen caballito de batalla en una campaña política”, indica.

En ese sentido, apela al nervio nacionalista en sectores postergados. “Las poblaciones indígenas de México son los sectores más arrinconados por la historia y por situaciones políticas, sociales y económicas”, anota. “Es fácil sacar dividendos políticos de esto”, agrega.