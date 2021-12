Más de un millar de perros, etiquetados como “peligrosos”, fueron sacrificados luego de esr capturados por la policía este año según revelan nuevas cifras. Sin embargo, causa preocupación que muchos de ellos fueron asesinados “innecesariamente”.

Según el medio británico Sky News, alrededor de 1500 perros fueron sacrificados luego de ser capturados bajo la Ley de Perros Peligrosos del Reino Unido desde el año 2019.

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPCA) viene denunciando que muchos de estos sacrificios, bajo el amparo de esta norma, pero que no noman en cuenta el comportamiento de los canes.

Cuatro razas están prohibidas según esta ley: el Pit Bull Terrier, el Tosa japonés, el Dogo Argentino y el Fila Brasileiro, pero otros tipos pueden ser arrestados si están peligrosamente fuera de control.

Un caso sucedido en noviembre, en el cual un niño de 10 años murió a causa del ataque de un perro en Gales del Sur, era de la raza conocida como matón estadounidense o matón XL, que no se encuentra en la lista de razas prohibidas en Reino Unido.

Una seguidilla de casos trágicos hicieron que la ley sobre estos canes peligrosos fuera recrudeciendo, derivando en los sacrificios indiscriminados. Según Sam Gaines, experto de RSPCA, la organización ha instado al gobierno a revisar la Ley de Perros Peligrosos, que se introdujo en 1991, y poner fin a la “legislación específica de razas”.

Gaines indica que los perros capturados y posteriormente sacrificados estaban siendo víctimas de su “apariencia”, puesto que “la gran mayoría de ellos no representarán un riesgo para la seguridad pública”.

“Hemos tenido la legislación durante 30 años y todavía estamos viendo que los perros son sacrificados innecesariamente. En última instancia, estos perros están siendo sacrificados porque tienen un aspecto determinado. No están siendo sacrificados porque su comportamiento representa un riesgo público”, le dijo el doctor Gaines al medio británico.

“No hay raza de perro que sea intrínsecamente agresiva. Si ve o no un comportamiento agresivo en un perro se reduce a cómo ha sido criado, cómo ha sido criado y sus experiencias de vida”, agregó

Las crifras respecto al año 2019 sobre casos de capturas y sacrificios de perros ahn ido disminuyendo, sin embargo, esto podría ser un efecto de la pandemia, asegura Gaines.

Un informe encargado por el Gobierno encontró principios de que los dueños eran los culpables de los ataques de perros, mas no las razas, por lo cual se encuentran, según Sky News, abiertos a considerar recomendaciones respecto a esta ley, que no debe limitarse solo a unas razas en específicas.

