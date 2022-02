Para la catedrática de la Universidad de Piura, Lyudmila Yezers´ka, lo que está sucediendo en Ucrania es una tragedia. Muestra su angustia pues es madre de dos hijos que viven allá y no han vuelto a comunicarse con ella.

“Estaban buscando salir de Kiev pero no lo pudieron hacer porque no había gasolina, ni dinero en los cajeros automáticos. Todo un caos. Uno de mis hijos llegó sólo hasta un punto y estaba con sus hijos y tuvieron que regresar. De mi otro hijo ya no sé qué es de él. Yo he perdido toda comunicación, estoy muy preocupada”, indicó.

perú21TV conversó con Lyudmila Yezers´ka catedrática Ucraniana residente en Piura, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.





Cuenta que lo último que supo de ellos es que estaban buscando salir de la capital con sus nietos, ante los bombardeos.

“Mis hijos me contaron que todo empezó a las 5 de la mañana, mientras todo el mundo estaba durmiendo y se despertaron con las explosiones, no sabían qué hacer, ni a dónde ir. No hay cómo entender que un país que sufrió la invasión alemana hace lo mismo después de varios años”, añadió.

