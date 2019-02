Lele Pons estalla en llanto en concierto Venezuela Live Aid [FOTOS Y VIDEO]

Eleonora Gabriela Pons Maronese, más conocida en el mundo de las redes sociales como Lele Pons , estalló en llanto durante el concierto Venezuela Live Aid, que se realiza en Cúcuta (Colombia).

La youtuber y cantante no pudo contener sus lágrimas La joven venezolana, que reside en Estados Unidos desde que era una niña, no pudo contener sus emociones ante el público.

"Yo me fui de Venezuela cuando tenía 5 años y la recuerdo muy bien. Mi papá, mi familia, mi fundación es de Venezuela, todo lo que yo sé es venezolano (...) El regalo más importante es la libertad. Estoy feliz porque el destino me trajo acá, es el momento más importante de mi carrera y lo que he logrado en las redes sociales puedo compartir con todo el mundo lo que pasa en Venezuela. Eso es lo más importante", señaló.

Lele Pons en el Venezuela Live Aid (Telemundo)

La joven que hizo conocida primero por sus videos en Snapchat, es ahora una estrella de Instagram. Asimismo, ahora ha incursionado en la música con su tema 'Celoso', el mismo que interpretó durante el concierto Venezuela Live Aid.

