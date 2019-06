Buenos Aires será sede de la séptima edición del Latin America’s 50 Best Restaurants 2019

La séptima lista anual de Latin America’s 50 Best Restaurants, será anunciada el próximo 10 de octubre en el centro cultural Usina del Arte, situado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Este importante evento que celebra los logros y la diversidad de la cocina latinoamericana llevará lo mejor de la gastronomía latinoamericana a la capital argentina con diversas actividades, que incluyen una cena de bienvenida, discusiones sobre liderazgo culinario #50BestTalks y el anual Chefs’ Feast.

PERÚ BUSCA MANTENER EL PRIMER LUGAR



Nuestro país mantiene una racha de seis años consecutivos como ganador del primer lugar en esta premiación por lo que se espera que continúe presente en esta importante lista.

En 2018, ' Maido', el restaurante nikkei del peruano Mitsuharu Tsumura, ganó el primer lugar como “el mejor restaurante de América Latina”, y el segundo fue obtenido por 'Central', de Virgilio Martínez y Pía León.

Este 2019 se incluirán nuevos premios y galardones entre los que se encuentran el Sustainable Restaurant Award, el Chefs’ Choice Award, patrocinado por Estrella Damm, y el Latin America’s Best Pastry Chef Award, patrocinado por República del Cacao.

Antes de la ceremonia también se anunciarán tres premios especiales: el Latin America’s Best Female Chef Award, el American Express Icon Award y el Miele One To Watch Award.

William Drew, director de Contenido para Latin America’s 50 Best Restaurants, destacó que sea este país, reconocido por su cultura vitivinícola, que albergue esta nueva edición.

“Como organización, hemos tenido un éxito increíble con cada edición de Latin America’s 50 Best Restaurants. Después de los eventos en Perú, México y Colombia, nos emociona presentar los premios de este año en Buenos Aires. Junto al carácter internacional de su cocina y su magnífico patrimonio, la gastronomía de la ciudad y la vinicultura local son particularmente representativas del perfil de la región”, manifestó.

Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregó que “este evento es una gran oportunidad para el turismo de la ciudad".

DATOS



La lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants se elabora en base a las opiniones y experiencias de más de 250 expertos de la industria de restaurantes en América Latina.



Latin America’s 50 Best Restaurants es la plataforma de referencia gastronómica de fama mundial, que muestra las principales tendencias y destaca a los mejores restaurantes de todos los rincones de la región.