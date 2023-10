El internacionalista Ariel Segal analizó la situación de Israel tras el ataque terrorista que sufrió por parte de Hamás el pasado 7 de octubre, que ha develado no solo problemas de inteligencia interna, sino una crisis política en el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Sobre el ataque, que no fue detectado por la Inteligencia israelí a tiempo, el analista indicó que ni el mismo Israel tiene respuesta para una desatención de tal magnitud.

“No hay una explicación clara, siendo Israel un país muy avanzado en temas de seguridad y teniendo servicios de inteligencia tan desarrollados nadie entiende -en el país- lo que pasó, la dimensión o por qué no se actuó a tiempo para impedir que masacraran a más gente”, indicó Segal.

Sin embargo, dio contexto de una crisis política que nace desde el mismo gobierno de Benjamín Netanyahu.

“El ministerio de seguridad interna está en manos de un miembro del partido religioso nacionalista y como tiene la política que construir viviendas y vecindarios en Cisjordania, la mayor parte de la atención militar y seguridad la puso ahí en lugar de Gaza (...) el país está dividido por la reforma del sistema judicial de Benjamín Netanyahu. Ha creado una situación en la que muchos de los reservistas han perdido motivación de ir al servicio militar, como una forma de presión para que el gobierno retroceda en su intento de politizar a la Corte Suprema. Y aún con esos antecedentes, no se explica el nivel de negligencia y descuido que han tenido en la frontera con Gaza”, dijo.

En esa línea, el internacionalista explicó que, a largo plazo, este conflicto podría ocasionar el fin del gobierno actual.

“Podría significar que haya elecciones en cuanto el conflicto termine y que entre un gobierno más moderado que retome conversaciones con el grupo moderado de Palestina -Fatah-, no con Hamás, porque no se puede negociar con ellos porque no reconocen a Israel.

Una vista general muestra los escombros de una mezquita destruida después de los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza, 09 de octubre de 2023. EFE/EPA/MOHAMMED SABLE

El ataque

Sobre el ataque, Ariel Segal indicó que los fanáticos islamistas de Hamás habrían elegido la fecha del ataque conociendo que la sociedad israelita está vulnerable y frágil por las divisiones internas y también por el simbolismo de la guerra del ‘Día del perdón’.

Asimismo, consideró que, si bien no se puede asegurar que Irán apoya a Hamás, sí es el principal sospechoso.

“Es muy difícil que Hamás, solo, sin ninguna ayuda foránea, haya podido organizar un atentado de esta magnitud, es difícil, y el principal sospechoso es Irán porque es el único país musulmán que habla abiertamente de la destrucción del estado de Israel, que es el objetivo de Hamás”, expresó.

Dijo que ve improbable que haya un intercambio de rehenes entre Hamás y las autoridades israelíes.

“Aparentemente Israel va a invadir por tierra a Gaza ante la amenaza de Hamás de fusilar a los rehenes (...) Hace una década el último intercambio de prisioneros que hizo Hamás con Israel fue de 1,000 terroristas encarcelados por 1 soldado israelí, si ahora son más de 100 prisioneros es muy difícil que haya intercambio”, finalizó el experto.