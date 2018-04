India: Este elefante bota humo por su trompa y tiene asombrado al mundo de la ciencia [VIDEO]

Un video publicado por Vinay Kumar, director asociado de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre de la India , muestra a un elefante botando humo de su trompa.



Aunque la escena fue grabada en abril de 2016 durante un viaje al bosque de Nagarhole, en Karnataka, el científico reconoció a la BBC que no lo había compartido antes porque no había sido "consciente de su importancia".

Y es que hasta este momento, el experto y sus colegas no tienen claro a qué se debió que el paquidermo expulsara humo.



"Es la primera vez que se documenta con imágenes tal comportamiento en una elefante salvaje y tiene a los científicos perplejos", señaló mediante un comunicado que hizo circular a la comunidad científica.



En éste se especifica que "aparentemente el animal ingirió carbón", producto de un incendio controlado y escupió humo. "El carbón vegetal absorbe toxinas y, a pesar de su escaso contenido nutricional, los animales salvajes pueden usarlo por ese valor medicinal", se agrega.