Granjero se amputa la pierna con su navaja de bolsillo para no morir en un granero

¡Brutal decisión! Un agricultor en Nebraska estaba transportando algo de maíz de un lugar a otro cuando accidentalmente cayó en un agujero y quedó atrapado en una barrena para granos.

Kurtis Kaser, de 63 años, sabía que tenía que actuar rápido mientras su pierna atorada en la herramienta era arrastrada hacia la máquina cortadora.

“No sabía qué hacer y tampoco sabía cuánto tiempo me mantendría consciente, casi me rendí, pero luego recordé que llevaba mi navaja de bolsillo”, dijo Kaser a CNN.

Kaser estaba solo en la granja en Pender, cerca de la frontera con Iowa, hace aproximadamente tres semanas y media, cuando tuvo que tomar la difícil decisión de cortarse la pierna.

“No tenía un teléfono conmigo, no sabía dónde había quedado, así que comencé a cortar con el cuchillo”, dijo. “Sabía que había terminado de cortar porque sentía una sensación extraña, tal vez fue un tendón que corté”.

El granjero dijo que poco después procedió a gatear hacia su casa usando los codos con el fin de usar el teléfono y pedir ayuda.

“Me detuve un poco, pero no quise detenerme por mucho tiempo, en caso de que me desmayara, no había forma de obtener ayuda, todos se habían ido en ese momento, solo hice lo que tenía que hacer y ellos (los servicios de emergencia) me subieron a un helicóptero “, dijo.

El granjero fue trasladado al hospital Bryan Medical Center y permaneció allí durante aproximadamente una semana antes de ser llevado al centro de rehabilitación Madonna, donde se sometió a una terapia física.

Luego de cortarse la pierna y salvar su vida, el granjero está llevando terapias para volver a caminar.

“Yo estaba a 45 minutos de casa cuando sucedió esto, se lo estaban llevando cuando yo iba llegando y no pude ver cómo estaba él antes de eso”, dijo su esposa, Lori, a CNN. “Me alegro de que esté aquí con nosotros”.

Esta no es la primera vez que Kaser tiene un susto como este en la granja.

“Estos accidentes ocurren todo el tiempo, cuando estaba en sexto grado mi otra pierna se atascó en un tractor, solo mi piel sufrió esa vez”, dijo. “Estamos un poco acostumbrados a esto por aquí”.

Kaser dijo que no recuerda cuánto duró todo el incidente, pero cuando regresó a su casa del hospital de rehabilitación el viernes, se sorprendió al darse cuenta de lo lejos que se había arrastrado.

“Todos me preguntan por qué estoy tan tranquilo con la situación y la verdad es que, cuando estaba en Madonna (el hospital de rehabilitación), vi a muchas personas que probablemente nunca volverán a caminar y sé que yo podré caminar un poco normal, soy afortunado”.

Su esposa dijo que ahora se están adaptando al nuevo estilo de vida y saben que con el tiempo todo volverá a la normalidad. Una vez que su pierna haya terminado de recuperarse, a Kaser se le colocará una prótesis.

Con información de CNN.