Frank Caprio, el popular juez de tránsito de Estados Unidos conocido por sus juicios compasivos y carisma para hablar en las audiencias, anunció esta semana que tiene cáncer de páncreas.

Caprio, quien celebró su 87 cumpleaños en noviembre, compartió a través de un video en Facebook el diagnóstico, expresando que la noticia dejó una sombra sobre su celebración de cumpleaños.

“Hace poco no me sentía bien y me hicieron un reconocimiento médico. Y el informe no fue bueno. Me han diagnosticado cáncer de páncreas, que es una forma insidiosa de cáncer”, sostuvo.

Caprio está actualmente bajo tratamiento en Rhode Island y en Massachusetts, atendido por un “maravilloso” equipo médico, según sus declaraciones.

“Sé que este es un camino largo y estoy totalmente preparado para luchar lo más duro que pueda”, comentó.

Por otro lado, el juez solicitó a sus seguidores que orarán por él, dado que considera que la oración es la herramienta más poderosa para ayudar a las personas a superar desafíos.

“Solo saber que me tienes en tus pensamientos significa mucho para mí. Gracias por todos sus mensajes anteriores. Gracias por su cariñoso apoyo. Y recuerden, solo una pequeña oración. Realmente lo agradecería”, indicó.









¿Cómo se hizo conocido el juez Frank Caprio?





Como se recuerda, la fama de Frank Caprio se consolidó a través de su serie de televisión ‘Caught in Providence’. Sin embargo, ganó renombre a nivel mundial cuando se viralizó el caso de un anciano de 96 años que había sido acusado por exceso de velocidad en una zona escolar.

Después de unos segundos de silencio, el anciano explicó que estaba conduciendo ese día para llevar a su hijo al médico, quien padece cáncer. En ese momento, el juez Caprio cambió su expresión y descartó lo que parecía ser una multa segura.

“Eres un buen hombre. Realmente eres de lo que se trata Estados Unidos de América. Aquí estas en tus noventa y sigues cuidando a tu familia. Eso es algo maravilloso. Es por ello que su caso queda sobreseído”, dijo Caprio.





