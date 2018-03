Las donaciones al comité de acción política de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) se triplicaron en medio de los ataques públicos contra esta organización tras el tiroteo del 14 de febrero en la escuela secundaria Parkland, Florida .

Los partidarios de la Segunda Enmienda estadounidense donaron aproximadamente US$ 779 mil en febrero al Fondo de Victoria Política, brazo político de la NRA, según datos recientes de la Comisión Federal Electoral.

La cifra marcó un aumento de más del triple en comparación con enero, cuando esta organización recibió casi US$ 250 mil en donaciones, siendo este el segundo mejor mes del fondo en el último año, informa el New York Post.

La NRA ha sido criticada por los activistas del control de armas, a raíz de la masacre en Marjory Stoneman Douglas High School que dejó 17 muertos en el estado de Florida.

El fin de semana pasado, miles de personas se unieron para apoyar el control de armas durante la protesta denominada 'Marcha por nuestras vidas', en la que atacaron abiertamente a la NRA.

De acuerdo con el Center for Responsive Politics, dos semanas antes del tiroteo fatal en la escuela, la NRA recibió US$ 27,100 de contribuciones detalladas, es decir donaciones que superan los $ 200 de 51 donantes.

Durante las siguientes dos semanas después del tiroteo, las contribuciones detalladas se dispararon a casi US$ 71,000 de 226 donantes.

La mayoría de las donaciones al grupo, por un total de $ 685,099, se realizaron en pequeñas donaciones que no superaron los $ 200.