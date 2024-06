Majú Carrión, mujer transfeminista y directora ejecutiva de la asociación Transformar, ofreció una entrevista exclusiva a La Voz del 21, por la señal de P21TV, para hablar sobre la comunidad LGBT y los desafíos de este grupo de personas en el Perú.

“Yo nunca estuve en el clóset, porque era una marica demasiado visible, entonces no había forma de esconderlo. También hay gente que nunca sale y está bien, yo no tengo el derecho de empujar a nadie del clóset”, empezó diciendo la entrevista.

Carrión señaló que no considera que exista una comunidad LGBT en el Perú, puesto que todavía no existe una gran organización.

“En el Perú todavía estamos entre organizaciones, somos colectivos que representamos a una población. No me atrevería a decir que somos una comunidad LGBT, somos población LGBT”, afirmó.

Por otro lado, la también comediante reveló que ahora es mucho más fácil expresarse para las personas LGBT, a diferencia de los años anteriores.

“Hace 20 años, no hubiera ido a la marcha del orgullo ni por error. Ahora es una fiesta y hay miles. Algo que me hizo llorar una vez fue ver a una madre en silla de ruedas apoyando a su hija lesbiana. Antes teníamos que ser muy disimuladas para no causar escándalo”, dijo.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA: