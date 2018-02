Tras el terrible tiroteo en el instituto de Parkland, en el estado de Florida , que dejó un saldo de 17 personas fallecidas y 14 resultaron heridas, cientos de jóvenes se reunieron para reclamar al gobierno un mayor control de armas en Estados Unidos .

Este nuevo tiroteo abrió el interminable debate en el que está incluida la poderosa Asociación Nacional de Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que ofrece millonarias donaciones a los candidatos a la presidencia estadounidense, informa AFP.

La concentración de jóvenes se dio este sábado en Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros de Parkland, y fue liderada por la joven de 18 años, Emma González, estudiante sobreviviente del último tiroteo, quien brindó un emotivo discurso en el que culpa al presidente Donald Trump de no hacer nada respecto al control de armas en el país.

En declaraciones al diario Miami Herald, difundidas hoy, González vaticinó que mítines como los del sábado se repetirán en los próximos meses y que los jóvenes se verán más envueltos en política porque la regulación sobre el acceso de armas "tiene que cambiar".

Puedes leer aquí el discurso completo:

DISCURSO DE EMMA GONZÁLEZ



Todos los que estamos aquí deberíamos estar en casa, de duelo. Pero en cambio estamos aquí. Porque si todo lo que el gobierno y el presidente pueden hacer es enviar sus pensamientos y oraciones entonces es hora de que las víctimas seamos el cambio que necesitamos ver.



Vamos a ser los niños que aparecen en los libros de texto. No porque vayamos a ser otra estadística sobre tiroteos masivos en América sino porque vamos a ser el último tiroteo masivo.



Sabemos que dicen que tenía problemas de salud mental y yo no soy psicóloga pero tenemos que tener en cuenta que esto no es sólo un problema de salud mental. Él nunca hubiera dañado a tantos estudiantes con un cuchillo.



Dicen que leyes duras sobre las armas no disminuyen la violencia armada. ¡Mentira! Dicen que un buen tipo con un arma detiene a un mal tipo con un arma. ¡Mentira! Dicen que las armas son herramientas, como los cuchillos, y que son tan peligrosas como los coches. ¡Mentira!



Si el presidente me dice que fue una terrible tragedia (...) y que no puede hacer nada, yo felizmente le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle. No importa porque ahora lo sabemos, 30 millones de dólares. Dividido por el número de víctimas por arma de fuego en el primer mes y medio este 2018 en EE.UU. da unos 5800 dólares.



¿Eso es lo que estas personas valen para usted, Trump? Si no hace nada para evitar que esto siga ocurriendo, el número de víctimas va a subir y su valor, a bajar. Y al final no tendrán ningún valor para usted, para cada político que recibe donaciones de la NRA. ¡Vergüenza!