Una recompensa de cinco millones de dólares será entregada por el Departamento de Estado de EE. UU. a quien brinde información para la captura o condena de los cuatro hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, excabecilla del Cártel de Sinaloa que fue sentenciado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019.

Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y Joaquín Guzmán López fueron incluidos en la nómina del Departamento de Estado como parte de los programas de Recompensas por Narcóticos (NRP, en inglés) y por Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).

“Los cuatro son miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Según el Gobierno de EE. UU., tres hijos de ‘El Chapo’ Guzmán quedaron a cargo de encabezar una facción del Cártel de Sinaloa.

Hombres del cártel se enfrentaron el pasado 17 de octubre de 2019 con las Fuerzas Armadas de México tras la detención de Ovidio Guzmán en una residencia privada de la ciudad de Culiacán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en junio de 2020 que se vio obligado a liberar al hijo de ‘El Chapo’ después de observar la violencia con que actuaban el Cártel de Sinaloa.

“Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas en Culiacán”, dijo.

